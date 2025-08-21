Bahnt sich ein McLaren-Knall an? Formel-1-Star Piastri lässt plötzlich aufhorchen

McLaren zog vom Ungarischen Grand Prix zurück, unsicher, ob ihre risikoreiche Strategie zu ambitioniert war. Oscar Piastri äußerte, dass die verschiedenen Herangehensweisen des Teams womöglich nicht ideal waren, um Ferrari-Pilot Charles Leclerc herauszufordern. Während Piastri den ursprünglichen Zweistopp-Plan beibehielt, setzte Lando Norris auf eine mutige Einstopp-Strategie.

Norris‘ Ansatz brachte ihn in eine riskantere, aber potenziell vorteilhafte Situation. Formel-1-Pilot Piastri erklärte: „Für Lando gab es praktisch nichts zu verlieren, indem er ein Einstopp-Rennen versuchte. Für mich eventuell schon.“ Piastri deutete an, dass McLaren Risiken eingehen musste, um eine Chance auf den Sieg gegen Leclerc zu haben.

Piastri betonte, dass der Zweistopp ursprünglich der Hauptplan war. Erst im Laufe des Rennens wurde die Einstopp-Option für Norris berücksichtigt. Er erkannte an: „Wir mussten etwas versuchen, um Leclerc zu schlagen, da es nicht offensichtlich war, dass wir genug Tempo hatten.“

Letztendlich gab Piastri zu, dass McLaren die Strategie im Nachhinein bewerten muss: „War es am Ende das Richtige? Ich weiß es nicht. Aber es ist immer viel einfacher, wenn man das Auto dahinter ist, dieses Risiko einzugehen.“

McLarens differenziertes Vorgehen zeigt, wie wichtig Strategien in der Formel 1 sind. Risiken können den Sieg bringen, aber auch teuer werden. Piastri machte deutlich, dass der Einstopp-Ansatz vor dem Rennen kaum thematisiert wurde und eher ein „Glücksspiel“ war. „Wir werden zurückblicken und sehen, ob es etwas gibt, was wir hätten anders machen sollen“, kündigte er an.

Piastri und Norris sind weiterhin die einzigen realistischen Titelanwärter der Formel 1-Saison. Der Abstand zwischen den beiden beträgt lediglich neun Punkte. Beim kommenden Rennen in Zandvoort wird die Formel 1-Meisterschaft 2025 fortgesetzt. Damit bleibt der Kampf um den Titel spannend und strategisch anspruchsvoll. Kommt es in dieser Saison also nochmal zum großen Krach?

