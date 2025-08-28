Formel-1-Hammer perfekt! McLaren-Boss gibt es selbst bekannt

Die diesjährige Formel-1-Saison gehört McLaren. Daran werden wohl weder Ferrari noch Mercedes oder Red Bull etwas ändern können. Der britische Rennstall überzeugt mit zwei absoluten Top-Fahrern und dem mit Abstand schnellsten Auto auf der Strecke. Doch das Team blickt bereits auf die kommende Saison.

„Unsere großartigen Fans sind uns am wichtigsten.“ Mit diesen Worten verkündete Teamchef Zak Brown eine neue McLaren-Partnerschaft. Mastercard fungiert ab 2026 als Namenspartner für den britischen Rennstall. Oder wie es ab kommender Saison korrekt heißt: für das McLaren Mastercard Formel 1 Team. Doch welche Rolle spielen dabei die Rennsport-Fans?

Formel 1: McLaren und Mastercard

Diesen möchte McLaren mit der Partnerschaft „mehr Möglichkeiten für exklusive Einblicke hinter die Kulissen und einzigartige Erlebnisse“ bieten. Papaya-Fans können sich durch den Mastercard-Einstieg unter anderem auf Fahrertreffen und Aktivitäten rund um die lokale Kultur der jeweiligen Gastgeberstädte der Formel-1-Rennen freuen.

„Team Priceless“ tauft sich das Projekt des britischen Rennstalls und seines neuen Premiumpartners. Dabei teile Mastercard laut Brown „Leidenschaft und Werte des Teams“. So sei „unserer Partnerschaft ein Versprechen an unsere Papaya-Familie“. Ein geschickter Zeitpunkt für den Einstieg des Unternehmens und das gemeinsame Projekt.

Nicht nur Fans profitieren

Nach der sich anbahnend souveränen Weltmeister-Performance in diesem Jahr dürfte die Begeisterung rund um den britischen Rennstall weiter stark wachsen. So erscheinen die Angebote des „Team Priceless“ für viele Fans sicher attraktiv. Und auch McLaren wird profitieren.

Mastercard als Namenssponsor bedeutet lukrative Mehreinnahmen für den britischen Rennstall, der das Geld gut gebrauchen kann, um seine aktuelle Vormachtstellung in der Formel 1 langfristig zu sichern. Für CEO Brown bietet die Partnerschaft „die perfekte Ausgangsbasis, um auf und neben der Strecke weiterzumachen“.