Formel-1-Hammer perfekt! Team gibt es selbst bekannt

Die Sommerpause ist vorbei, die Formel 1 zurück. Am Sonntag (31. August, 15 Uhr) geht es mit der Königsklasse des Rennsports, das Heimrennen von Max Verstappen steht an. Vor dem Großen Preis von Zandvoort richten sich die Blicke jedoch auf die Konkurrenz von Verstappen.

Denn am Mittwoch (27. August) hat McLaren einen echten Hammer bekannt gegeben. Papaya wird ab der Saison 2016 unter einem neuen Namen fahren. Das hat das britische Formel-1-Team selbst bekannt gegeben.

Formel 1: McLaren bekommt neuen Namen

McLaren geht eine besondere Partnerschaft mit Mastercard ein! Ab der kommenden Saison wird das Team unter dem Namen McLaren Mastercard Formula 1 Team firmieren. Diese Änderung ist nun offiziell und wird mit dem Saisonbeginn 2026 in Kraft treten.

„Mastercard ist ein fantastischer Partner, der unsere Leidenschaft und unsere Werte teilt, und sie als Namenspartner an Bord zu haben, bietet uns die perfekte Startrampe, um auf und neben der Strecke weiter zu pushen – und ich kann es kaum erwarten“, erklärte McLaren-Boss Zak Brown.

„Es gibt niemanden, der uns wichtiger ist als unsere großartigen Fans, daher freue ich mich sehr, dieses nächste Kapitel in unserer Partnerschaft mit Mastercard mit einem Versprechen an unsere Papaya-Familie auf der ganzen Welt zu beginnen: dass wir unsere Fans weiterhin an die erste Stelle setzen, sie noch näher an das Team heranführen und unglaubliche Erlebnisse bieten werden“, so Brown weiter. Doch was meint er damit?

Große Neuerungen für die Fans

Die Zusammenarbeit zwischen McLaren und Mastercard wird den Fans mehr Möglichkeiten eröffnen, exklusiven Zugang hinter die Kulissen und einzigartige Erlebnisse zu genießen. Es ermöglicht den Papaya-Fans, dem Team und der Action im gesamten Rennkalender näherzukommen und ein einzigartiges Programm an Aktivitäten zu erleben.

So können ausgewählte Fans an ausgewählten Renntagen unglaubliche Erlebnisse genießen – von heißen Runden auf der Strecke bis hin zu Begegnungen mit Fahrern und Erlebnisse, die die lokale Kultur der Gastgeberstadt ins Rampenlicht rücken. Die Fans des Formel-1-Teams, das derzeit das Maß aller Dinge ist, können also gespannt sein!