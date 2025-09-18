Unaufhaltsam zum Formel-1-Triumph: Doch für McLaren geht noch mehr!

Spannung in der Formel 1? Zumindest in der Konstrukteurs-WM sorgt McLaren dafür, dass diese in der aktuellen Saison nicht mal im Ansatz aufkommt. Die beiden Piloten Oscar Piastri und Lando Norris brachten bislang in 16 Grand Prix 617 Punkte für die Papayas ein. Und während in der Fahrerwertung Max Verstappen den beiden unter Umständen noch gefährlich werden könnte, ist die Teamwertung damit so gut wie entschieden.

Bereits beim kommenden Formel-1-Wochenende in Aserbaidschan kann McLaren sich die Weltmeisterschaft sichern. Dazu benötigt es einen Doppelsieg für Piastri und Norris. Es wäre bereits der achte in der laufenden Saison. Die in den verbleibenden Rennen noch zu holenden 389 Punkte wären dann für Ferrari (zweiter WM-Platz) nicht mehr einzuholen. Doch McLaren steht vor noch größeren Rekorden.

Knackt McLaren Red-Bull-Punkterekord?

Das britische Team könnte ebenso den bisherigen Punkterekord von Red Bull in einer Formel-1-Saison knacken. 2023 konnte der österreichische Rennstall mit Max Verstappen und Sergio Perez 860 Punkte einfahren. Aus 22 Rennen sicherten sich die beiden Piloten 21 Siege. Doch trotz dieser kaum zu schlagenden Quote kommt McLaren ein entscheidender Vorteil zugute.

Denn statt der 22 Rennen in 2023 (GPs in China und Italien wurden abgesagt) können die beiden Fahrer der Papaya in dieser Formel-1-Saison an 24 Rennwochenenden Punkte sammeln. Zweifelsfrei benötigt es dazu eine außergewöhnliche Saisonleistung beider Piloten im McLaren.

Norris gegen Piastri um Formel-1-WM

Doch genau diese zaubern Norris und Piastri im aktuell schnellsten Auto der Formel 1 auf die Strecke. Ob die Leistung für das gesamte Team am Ende reicht, um den Red-Bull-Punkterekord einzustellen? Da beide Fahrer noch Kopf an Kopf um die WM-Fahrerwertung kämpfen, ein durchaus realistisches Szenario.

Eines ist jedenfalls sicher: McLaren wird sich den Konstrukteurstitel dieses Jahr in der Formel 1 holen. Damit wird der britische Rennstall alleiniger Verfolger von Ferrari in der ewigen Bestenliste. McLaren zählt zehn, Ferrari 16 WM-Titel. Doch der Blick auf den ganz großen Rekord sei dabei auch erlaubt.