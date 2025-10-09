WM-Zug für Verstappen noch nicht abgefahren? Formel-1-Experte lässt aufhorchen

Max Verstappen ist Titelverteidiger, doch der Weg zur Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 bleibt ein steiniger. Nach seinem zweiten Platz beim Großen Preis von Singapur liegt der Niederländer weiterhin 63 Punkte hinter Oscar Piastri, dem Führenden der Fahrerwertung. Lando Norris hat mit 41 Punkten Vorsprung ebenfalls die Nase vor Verstappen.

Trotz des Rückstands sieht Formel-1-Experte Ralf Schumacher Verstappens Chancen noch nicht schwinden. „Die Chance ist immer da,“ sagte der 50-Jährige bei „Sky“. Schumacher geht davon aus, dass ein Ausfall oder unvorhergesehene Ereignisse das Titelrennen noch drehen könnten.

Sky-Experte glaubt noch an Formel-1-Sensation um Verstappen

Schumacher analysierte die Situation der WM-Konkurrenten: „McLaren hat den Vorsprung erstmal eingebüßt, aber das kann im nächsten Rennen wieder anders sein.“ Ob Verstappen das Blatt wenden kann, entscheiden die kommenden Rennen. Sechs Grands Prix und drei Sprintläufe bleiben dem Red-Bull-Star für das große Comeback.

Max Verstappen selbst bewertete den Großen Preis von Singapur als schwierig. „Das Rennen war recht schwierig, wesentlich schwieriger, als ich gehofft habe,“ resümierte der Niederländer. Sein Red Bull war in der singapurischen Stadtkulisse zwar schnell, jedoch verhinderten kaum vorhandene Überholmöglichkeiten eine stärkere Attacke auf Platz eins.

Inzwischen steht eine wichtige Entscheidung in der Formel 1 fest: McLaren sicherte sich vorzeitig die Konstrukteursweltmeisterschaft. Es ist der zweite Titel in Folge für den britischen Rennstall, der in der Königsklasse weiterhin die Maßstäbe setzt.

Spannung bis zum Schluss?

Für Verstappen bleibt wenig Zeit, um den Rückstand auf Piastri und Norris aufzuholen. „Wenn Max weiterhin vor McLaren punkten kann, wird eine Chance da sein. Wenn nicht, wird es bald vorbei sein,“ erklärte Schumacher deutlich. Der Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft verspricht Hochspannung bis zum letzten Rennen.

Ob Verstappen seine Titelträume noch retten kann, bleibt abzuwarten. Doch die Dominanz von McLaren in der Konstrukteursweltmeisterschaft zeigt, dass die britische Mannschaft momentan das Team der Stunde ist. Spannung ist für die verbleibende Formel-1-Saison garantiert.