Formel 1: Wegen Verstappen! FIA nimmt Regeländerung für die Saison vor

Die neue Formel-1-Saison ist gerade einmal ein Rennen alt. Doch beim Auftaktrennen in Bahrain kristallisiert sich Red Bull bereits als dominante Kraft an der Spitze des Feldes heraus. Nach dem Doppelsieg von Max Verstappen und Sergio Perez scheint das österreichische Team auch dieses Jahr das Maß aller Dinge zu sein.

Im Zuge des ersten Saisonrennens der Formel 1 gab die FIA eine bestimmte Regeländerung bekannt. Diese wurde bereits im letzten Jahr nach der möglichen Missachtung von Max Verstappen heiß diskutiert.

Formel 1: Kontroverse und Proteste in Monaco

In der Formel 1 wird um jeden Preis um die Plätze gekämpft. Dass das vor allem auf Max Verstappen und Red Bull zutrifft, ist kein Geheimnis mehr. Der zweifache Weltmeister gilt als einer der härtesten Fahrer im Grid. Mit allen Möglichkeiten verteidigt der Niederländer seine Positionen. So auch im vergangenen Jahr beim Traditions-Grand-Prix in Monaco. Der Red Bull-Pilot überquerte bei seiner Boxenausfahrt die Grenzlinie und versuchte so seinen Platz zu verteidigen – mit Erfolg. Im Nachgang entfachte diese Aktion große Diskussionen. Vor allem bei Red Bull-Konkurrent Ferrari.

Nachdem wohl auch Verstappens Teamkollege Perez diese Regel missachtet hatte, legte der italienische Rennstall Protest gegen die Wertung des Rennens ein. Beide sollen bei feuchten Bedingungen auf die gelbe Linie gefahren sein, die Fahrer nicht überqueren dürfen, und so ihre Position verteidigt haben. Die FIA untersuchte diesen Vorfall, lehnte den Protest jedoch ab: Perez hatte die Linie nicht berührt, Verstappen schon, hat mit seinem Reifen die Linie jedoch nicht überquert.

Dieses Urteil brachte einige Diskussionen rund um die Auslegung der Regel mit sich. Es heißt, dass ein Fahrer die Linie am Boxenausgang nicht überfahren („must not cross“) darf. „Überfahren“ hieß nach Ansicht der Kommissare damals, dass Verstappen mit einem vollen Reifen außerhalb der Linie gewesen sein müsste. Das war allerdings nicht im Sinne der Fahrer, die damit einen Freifahrtschein bekamen, sich weit raustragen zu lassen, um eine Position verteidigen zu können. Für sie ginge es dabei vor allem um ihre Sicherheit.

FIA ändert Reglement

Zwischen den beiden Saisons diskutierte die FIA intern über diese Regel. Nun kommunizierte der Weltverband, dass die Regel rund um die Boxenausfahrt angepasst wurde. „Um Zweifel auszuschließen, bedeutet ‚überqueren‘ (‚cross‘), dass die Außenseite eines Reifens nicht über die Außenseite der entsprechenden Linie auf der Strecke in Bezug auf die Boxengasse hinausgehen darf“, heißt es vonseiten der FIA. Dies beinhaltet auch die Boxeneinfahrt der Fahrer.

Nach dieser Neuauslegung der Regel dürfte es in Zukunft weniger Diskussionen um möglichen Verstöße geben. Verstappen und Perez müssen also in Zukunft anders ihre Positionen verteidigen. Angesichts der Leistung Red Bulls im ersten Saisonrennen stellt sich allerdings ohnehin die Frage, ob die beiden Formel-1-Piloten überhaupt ernstzunehmende Konkurrenz bekommen werden oder ob sie weiter in ihrer eigenen Liga fahren werden.

