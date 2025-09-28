Die Formel 1 jubelt – Hammer noch vor dem Renndebüt

Der Formel-1-Debüt-Grand-Prix auf der MadRing-Strecke in Madrid weckt großes Interesse. Isabel Diaz Ayuso, Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid, berichtete, dass 45.000 Tickets bereits verkauft und dadurch 25 Millionen Euro eingenommen wurden. „So etwas wurde noch nie bei einem Formel-1-Grand-Prix gesehen,“ erklärte sie beim „Forum Europa“.

Das Rennen findet am 13. September 2026 auf der neuen MadRing-Strecke rund um das IFEMA-Zentrum statt. Es ergänzt den bestehenden Barcelona-Katalonien Grand Prix, der ebenfalls in Spanien ausgetragen wird. Beide Rennen machen Spanien ab der nächsten Saison zu einem Doppelstandort der Formel 1.

Formel 1: Einzigartiger Kurs in Madrid

Die neue Strecke in Madrid kombiniert einen traditionellen und einen städtischen Abschnitt. „Der Kurs wird das Beste aus beiden Welten haben: teils ein Stadtkurs, nahe an den Wänden, aber dann gibt es den offenen Teil, und ich denke, es ist eine sehr gute Kombination,“ sagte Carlos Sainz, Botschafter des Rennens, gegenüber GPblog.

Sainz betonte die einzigartige Gestaltung. Während enge Kurven, wie sie in Singapur oder Baku zu finden sind, für Adrenalinschübe sorgen, bietet der offene Abschnitt Fahrer-inspirierende Passagen. Besonders die „Monumental-Kurve“ mit 24 Prozent Gefälle soll zu den Highlights zählen.

Spanien setzt auf zwei Botschafter

Carlos Sainz pries gemeinsam mit Fernando Alonso die Bedeutung zweier Formel-1-Rennen in Spanien. Während Sainz das Rennen in Madrid repräsentiert, ist Alonso Botschafter des Barcelona-Grand-Prix. „Fernando und ich sind Rivalen, aber auch Freunde,“ so Sainz. Beide arbeiten darauf hin, Spaniens Präsenz in der Formel 1 zu stärken.

Die beiden Top-Fahrer können sich im nächsten Jahr also auf zwei Heimrennen freuen. Doch nicht nur die beiden blicken voller Vorfreude auf das erste Rennen in der spanischen Hauptstadt – das zeigen die Verkaufszahlen eindrucksvoll!