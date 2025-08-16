Nach bitterem Formel-1-Aus! Ex-Pilot feiert Comeback

Drei Jahre fuhr er in der Formel 1 – erst als Ersatzfahrer, dann als Stammpilot. Doch erfolgreich verlief seine Zeit in der Königsklasse nicht wirklich. 2024 war mitten in der Saison Schluss. Seither zog er sich ein wenig zurück.

Doch nun gibt es von Logan Sargeant positive Nachrichten: Der US-Amerikaner steht kurz vor seiner Rückkehr in den Motorsport. Schon in wenigen Wochen wird der Ex-Formel-1-Pilot wieder auf der Strecke zu finden sein. Und das in seiner Heimat.

Sargeants Formel-1-Karriere endete höchst bitter

Bereits vor seinem Ausscheiden war klar, dass Carlos Sainz 2025 seinen Platz einnehmen würde. Der Unfall im dritten Training in Zandvoort 2024 verschärfte die Lage und der US-Amerikaner wurde noch vor Saisonende durch Franco Colapinto ersetzt.

Williams-Teamchef James Vowles kritisierte: „Wenn du wie hier ein umfangreiches Entwicklungspaket am Auto hast, dann ist das der denkbar übelste Moment, um einen Rennwagen in die Leitschienen zu setzen.“

Nach seinem Abschied geriet Sargeant vorerst in den Hintergrund. Spekulationen über Sportwagenrennen oder IndyCar bewahrheiteten sich nicht. Mitte 2025 wurde hingegen sein Engagement in der IMSA-Serie bekannt. Ab September fährt er für PR1 Mathiasen in den USA und startet beim ersten Rennen in Indianapolis.

Colapinto schon wieder vor dem Aus?

Nach der Saison 2024 wechselte Colapinto als Reservefahrer zu Alpine, um ab Imola den glücklosen Jack Doohan zu ersetzen. Doch bei sieben Einsätzen blieb er bislang ohne Punkte, was Fragen zu seiner langfristigen Formel-1-Tauglichkeit aufwarf. Wird also der nächste Youngster seinen Platz bei Williams räumen müssen?

Für Sargeant führte das Ende in der Formel 1 zu einem Neuanfang in den USA. Während Colapintos Leistungen bei Alpine durchwachsen blieben, wird Sargeant in der IMSA-Serie versuchen, seine Karriere wieder auf Trab zu bringen.