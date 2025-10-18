Wirbel um Charles Leclerc hält an: Kommt es zum Formel-1-Hammer?

Charles Leclerc steht im Herbst 2025 erneut unter Druck. Ferrari liefert wieder nicht, was der Monegasse benötigt, um in der Formel 1 ernsthaft um den Titel zu kämpfen. Nach mehreren Rückschlägen zeigt sich der 27-Jährige zunehmend frustriert. Das könnte mittelfristig zu einem spektakulären Teamwechsel führen.

Der ehemalige Formel-1-Champion Mario Andretti, heute Berater von Cadillac, hat ein Auge auf Leclerc geworfen. Der US-Konzern steigt 2026 mit einem neuen Team in die Königsklasse ein. „Ich bin ein großer Fan von Leclerc“, so Andrettis Lob. Sollte Leclerc Ferrari verlassen, würde Cadillac ihn „sofort“ verpflichten.

Begehrlichkeiten bei Cadillac

Andretti zeigt sich in der „Gazzetta dello Sport“ allerdings realistisch: „Ferrari ist Ferrari, und früher oder später kommen sie zurück.“ Cadillac müsse hingegen beweisen, dass es mit den Top-Teams der Formel 1 mithalten könne, bevor ein Fahrer wie Leclerc tatsächlich infrage komme. Zunächst setzt der Neueinsteiger auf Bottas und Perez – prominente und bewährte Namen.

Ein anderer einflussreicher Mann in Leclercs Umfeld, sein Manager Nicolas Todt, rechnet 2027 mit einem stark umkämpften Fahrermarkt. Dann laufen gleich mehrere Fahrerverträge aus – Leclercs eingeschlossen. Ob Ferrari bis dahin wieder zu alter Stärke zurückfindet, steht in den Sternen. Todt ist skeptisch: „Viele Fahrer warten ab, wie gut jedes Team gearbeitet hat.“

Regelrevolution in der Formel 1

Die Formel 1 erlebt zu jenem Zeitpunkt eine Regelrevolution, was Teams wie Ferrari aber auch Cadillac die Chance gibt, Boden gutzumachen. Ob Leclerc seine Titelhoffnungen bei Ferrari erfüllen kann, bleibt ungewiss. Noch zeigt sein Team nur eine „gute“ Performance, nicht mehr. Für einen Weltmeister reicht das aber nicht.

Mit Ferrari allein kann Leclerc den Traum vom Formel-1-Titel aktuell nicht erfüllen. Sein Vertrag läuft zwar erst 2027 aus, doch die Unzufriedenheit wächst spürbar. Vielleicht zieht es ihn am Ende tatsächlich zu Cadillac – vorausgesetzt, deren Auto entspricht bis dahin den Hoffnungen. Die nächsten Jahre bleiben spannend.