Brutaler Vorwurf gegen Formel-1-Star! Wirft er seine Karriere einfach weg?

Franz Tost machte bei ServusTV klare Ansagen über seinen ehemaligen Formel-1-Schützling Yuki Tsunoda. Der AlphaTauri-Teamchef lobte Tsunodas Grundschnelligkeit, kritisierte jedoch fehlenden Fleiß.

„Talent allein reicht in der Formel 1 nicht aus. Yuki muss noch lernen, härter zu arbeiten“, erklärte Tost. Tsunodas Italien-GP wurde zudem durch einen Unfall mit Ex-Teamkollege Liam Lawson ruiniert.

„Sehr frustrierend und völlig unnötig“

Lawson beschädigte Tsunodas Unterboden, was dessen Auto massiv verlangsamte. „Sehr frustrierend und völlig unnötig“, sagte Tsunoda. Besonders ärgerte ihn, dass Lawson um keine Punkte kämpfte. „Ich war schneller, und er hatte nichts zu gewinnen.“

Auch Teamchef Laurent Mekies bestätigte den hohen Schadensumfang, der Tsunodas Rennen beendete. Neben Lawson kritisierte Tsunoda auch Lewis Hamilton.

Formel 1-Kritik: Hamilton im Fokus

In der ersten Kurve fühlte er sich unfair behandelt. „Er hat mich eingequetscht und keine Kollision verhindert“, sagte Tsunoda. Lawson hingegen sah den Vorfall gelassen. „Es war nichts Besonderes“, erklärte der Neuseeländer und beschrieb den Zwischenfall beiläufig.

Auch Helmut Marko ärgerte sich bei „Sky“ über den Teamcrash. „Ganz saublöd, wenn zwei aus dem eigenen Stall zusammenfahren“, sagte er genervt. Tost sieht Tsunodas Zukunft kritisch: Ohne harte Arbeit reiche Talent nicht, um langfristig in der Formel 1 zu bestehen. „Es liegt jetzt in seiner Hand, ob er weiterkommt oder nicht.“

