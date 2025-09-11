Trotz Sauber-Krise: Hülkenberg spricht plötzlich von Formel-1-Sensation

Noch vor der Sommerpause in der Formel 1 schwebte Nico Hülkenberg auf Wolke sieben. Nach 238 Rennen schaffte es der Deutsche erstmalig aufs Podest in einem F1-Grand-Prix. Die Regenschlacht von Silverstone wurde zum größten Erfolg in der Karriere des Sauber-Piloten. Aktuell herrscht eine ganz andere Stimmung.

Beim Formel-1-Rennen in Monza schaffte es Hülkenberg nicht mal an den Start, Grund dafür war ein Hydraulikdefekt. Dennoch blickt er überaus selbstbewusst in die Zukunft. Das Podium in Großbritannien soll dabei nur der Anfang gewesen sein.

Hülkenberg spricht über Formel-1-Rennsieg

In einem Interview mit der Schweizer Zeitschrift „Blick“ sprach Hülkenberg über seine künftigen Ziele. Angesprochen auf einen möglichen F1-Rennsieg betonte er: „Natürlich, das ist das Ziel, da arbeiten wir darauf hin“. Dabei liegt die große Hoffnung des Deutschen auf der kommenden Formel-1-Saison und ihren Änderungen.

„Vor allem mit Blick auf nächstes Jahr wird sich von der technischen Seite her einiges ändern in der Formel 1. Und das ist eine gute Möglichkeit für alle Teams“, mutmaßt Hülkenberg. Schon jetzt sei man bei Audi „sehr fokussiert am Arbeiten und am Pushen“. Der deutsche Autohersteller übernimmt ab kommender Saison vollständig den Sauber-Rennstall. Eine Chance für Hülkenberg?

„Erwarte nicht, dass wir vorne mitfahren“

Der bremst die Erwartungen: „Ich würde jetzt nicht erwarten, dass wir da von Anfang an vorne mitfahren. Das wäre natürlich schön für uns, für die Schweizer, für Audi, für alle.“ Eine realistische Einschätzung, die trotzdem nicht der Hoffnung auf den ersten Rennsieg im Weg stehen soll.

Hülkenberg schätzt seine Erfahrung, durch die er aktuell „vielleicht auf meinem höchsten Niveau“ sei. Sicher wäre ein Rennsieg in der Formel 1 auch im Audi eine echte Sensation. Doch die Überzeugung des Deutschen dafür stimmt.