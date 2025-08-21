Fans machen große Augen! Hülkenberg-Team muss in der Formel 1 seinen Namen ändern

Das Stake F1 Team Kick Sauber wird beim Großen Preis der Niederlande nicht unter seinem gewohnten Namen auftreten. Aufgrund strenger Glücksspielgesetze in den Niederlanden ändern sie vorübergehend ihren Namen zu „Kick Sauber“. Diese Vorgaben betreffen insbesondere die Werbung für Glücksspielanbieter, die im Land verboten ist.

Stake, der Titelsponsor des Teams, darf in Zandvoort nicht auf den Fahrzeugen und Overalls der Fahrer Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto erscheinen. Dies bestätigte die Quelle „GPblog„, wonach Stake generell aus dem Teamnamen entfernt wurde. Das Schweizer Formel-1-Team musste sich an die Regelungen anpassen.

Werbungseinschränkungen in der Formel 1

Derartige Änderungen gab es bereits bei anderen Rennen, etwa beim Großen Preis von Spanien. Dort fehlte Stake ebenfalls auf den Overalls. Grund dafür sind die niederländischen Gesetze, die seit Januar 2023 weiter verschärft wurden. Glücksspielwerbung ist bei Sportveranstaltungen vollständig untersagt.

Die Vorkehrung betrifft nicht nur die Niederlande. Auch Belgien hat ähnliche Vorschriften, die Glücksspielwerbung stark einschränken. In der Formel 1 musste Stake Sauber bereits mehrfach den Namen oder das Branding anpassen, um gesetzeskonform zu bleiben.

Stake bleibt Sauber-Partner Nummer eins

Das Schweizer Team nimmt die Umstände gelassen und steht weiterhin für den Großen Preis der Niederlande bereit. Solche vorübergehenden Änderungen sind nichts Neues in der Formel 1. Stake bleibt dennoch ein zentraler Sponsor des Teams, auch wenn die Marke in einigen Ländern nicht sichtbar ist.

Schon in Monza dürfte Stake dann wieder wie gewohnt auf den Boliden von Sauber zu sehen sein. Auch für die Fahrer wird die kurzzeitige Veränderung des Autos kaum Auswirkungen haben – lediglich die Fans müssen sich für ein Wochenende umgewöhnen.

