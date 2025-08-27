Formel 1: Horner vor Cadillac-Hammer? Jetzt herrscht Klarheit

Seit Christian Horners Abschied von Red Bull gibt es innerhalb der Formel 1 zahlreiche Spekulationen über seine Zukunft. Besonders intensiv wurde über einen Wechsel zu Cadillac oder Alpine diskutiert.

Der F1-Insider Nelson Valkenburg äußerte im „Nailing The Apex“-Podcast: „Ich denke, dass er entweder bei Alpine oder Cadillac auftauchen wird.“ Horner schien für viele Akteure weiterhin in der Formel 1 relevant.

Cadillac dementiert Horner-Gerüchte

Das italienische Portal „funoanalisitecnica“ berichtete, dass Horner und Cadillac über ein Engagement verhandeln. Doch konkrete Hinweise gab es nicht. Cadillac-CEO Dan Towriss erklärte nun klar: „Ich möchte dieses Gerücht offiziell aus der Welt schaffen. Es gab keine Gespräche mit Christian Horner und es sind auch keine geplant.“

Stattdessen konzentriert sich Cadillac vollständig auf sein eigenes Formel-1-Projekt. Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez sicherte sich das Team zwei erfahrene Piloten. Mick Schumacher fand hingegen keinen Platz im Team. Towriss schätzt Bottas’ und Perez’ Erfahrung stark und sieht beide als wichtige Säulen des Projekts.

Graeme Lowdon führt Cadillacs Formel-1-Team

Cadillac setzt mit Graeme Lowdon bereits auf einen festen Teamchef. Er lobt die beiden Fahrer: „Ihre Führungsstärke, ihr Feedback, ihr Renn-Instinkt und natürlich ihr Speed wird von unschätzbarem Wert sein, um dieses Team zum Leben zu erwecken.“ Die beiden sollen ihre Erfahrung gezielt beim Teamaufbau nutzen.

Das Formel-1-Projekt von Cadillac sendet mit Bottas und Perez ein klares Statement. Die Verpflichtung erfahrener Piloten zeigt, dass das Team ambitioniert ist, langfristig in der Königsklasse des Motorsports erfolgreich zu sein. Mit einem klar organisierten Team rund um Lowdon hat Cadillac seine Grundlage für die kommende F1-Saison geschaffen – wohl auch ohne Horner.

