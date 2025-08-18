Kommt es für Ferrari jetzt knüppeldick? Ex-Formel-1-Pilot mit Horror-Prognose

Hamilton und Ferrari – keine Erfolgsgeschichte in der Formel 1. Doch woran liegt das? Was passt nicht zwischen dem Rekordweltmeister und der Scuderia? Denn dass Team und Fahrer die Voraussetzungen auf beiden Seiten erfüllen, steht außer Frage. Doch die Probleme sind nicht von der Hand zu weisen. Kritik gibt es regelmäßig für das Ferrari-Auto, doch dieser Ex-Formel-1-Pilot sieht die Schuld auch zum Teil bei Hamilton.

Dem Briten spricht Robert Doornbos aktuell seine Identität ab. Gründe für den Absturz Hamiltons sieht der ehemalige Red-Bull-Pilot vor allem in dessen Alter und dem verpassten achten WM-Titel im spannenden Finish 2021 in Abu Dhabi gegen Max Verstappen. Doch kann sich Hamilton wieder an die Spitze der Formel 1 kämpfen?

Ex-Formel-1-Pilot mit skeptischer Prognose

Doornbos ist diesbezüglich skeptisch gestimmt. „Ich hoffe, er erholt sich in der Sommerpause und kommt stärker zurück. Aber irgendwann ist nun einmal der Punkt erreicht, an dem man seine beste Zeit überschritten hat“, betont der ehemalige F1-Pilot gegenüber „motorsport.com„. Doch Hoffnung gäbe es für Hamilton im Ferrari.

Immerhin gibt es zahlreiche Beispiele von Sportlern, die auf absolutem Top-Niveau performen. Doornbos nennt „LeBron James, Cristiano Ronaldo und Fernando Alonso“ als Beispiele, die „auch mit über 40 noch abliefern“. Zudem könne es nicht sein, dass „er (Hamilton, Anm. d. Red.) plötzlich kein Talent mehr hat“. Also, was ist für Ferrari und den Rekordweltmeister indessen zu tun?

Hamilton braucht „Selbstvertrauen“

Das Stichwort für Doornbos lautet „Selbstvertrauen“. Hier sei es die Aufgabe von Frederic Vasseur und dem gesamten Team, Hamilton wieder zurück zu alter Stärke zu verhelfen. Dabei gibt er den Verantwortlichen der Scuderia noch einen speziellen Tipp mit auf den Weg.

Man sollte erwägen, „Hamiltons altes Ingenieursteam oder vertraute Leute aus Mercedes-Zeiten“ zu Ferrari zu holen, um dem ehemaligen Formel-1-Weltmeister wieder Vertrauen in sein Umfeld zurückzugeben. Ob das Erfolgsrezept bei der Scuderia so umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.