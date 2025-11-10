Formel-1-Star Hamilton kassiert schallende Ohrfeige von Ferrari-Präsident: „Weniger reden“

Ferrari-Präsident John Elkann hat nach dem desaströsen Auftritt beim Großen Preis von Brasilien deutliche Worte für seine Formel-1-Fahrer gefunden. Nach dem Doppel-Aus von Lewis Hamilton und Charles Leclerc nahm der Italiener die Piloten öffentlich in die Pflicht

Dabei sparte er nicht an Kritik. Elkann mahnte an, dass die Leistungen dringend besser werden müsse. Damit dürfte er sich nicht nur auf die verbleibenden drei Rennen in diesem Jahr, sondern vor allem auf das Formel-1-Jahr 2026 beziehen.

Formel 1: Ferrari-Boss mit klarer Ansage

Elkann forderte mehr Konzentration auf die Leistung auf der Strecke: „Unsere Fahrer sollten mehr fahren und weniger reden.“ Der Ferrari-Präsident lobte dagegen das Team hinter den Kulissen: „Unsere Mechaniker und Ingenieure haben ihren Job gemacht, denn das Auto hat sich offensichtlich verbessert. Der Rest war nicht auf demselben Niveau.“

Tatsächlich verlief das Formel-1-Wochenende in São Paulo für die Scuderia verheerend. Schon in Runde sechs schied Leclerc nach einer unglücklichen Kollision aus. Der Monegasse wurde zwischen McLaren-Pilot Oscar Piastri und Mercedes-Youngster Kimi Antonelli eingeklemmt, verlor einen Reifen und musste den Ferrari mit beschädigter Aufhängung abstellen.

Wenig später traf es auch Teamkollege Hamilton. Der Brite beschädigte bei einem Auffahrunfall den Unterboden seines Boliden, kassierte eine Zeitstrafe und fiel weit zurück. Als der Rekordweltmeister sogar überrundet wurde, zog Ferrari in Runde 38 die Reißleine – Aus!

„Es ist wirklich schade, weil ich Brasilien und jede einzelne Person in diesem Team liebe. Sie sind jede Woche da und geben ihr absolut Bestes. Mit Nichts dazustehen, zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Rennen nicht mal zu beenden, ist wirklich niederschmetternd“, sagte Hamilton frustriert.

Ferrari kämpft um Schadensbegrenzung

Sein Fazit fiel bitter aus: „Es ist ein Albtraum. Und ich lebe nun schon eine ganze Weile darin.“ Auch nach 21 Rennen für Ferrari steht der Superstar in der Formel 1 weiterhin ohne Podestplatz da – ein ernüchternder Rekord für den siebenmaligen Champion.

In der Teamwertung liegt Ferrari aktuell nur auf Rang vier. Mit 362 Punkten steht die Scuderia hinter McLaren (756), Mercedes (398) und Red Bull Racing (366). Drei Rennen bleiben, um wenigstens noch Platz zwei zu erreichen. Elkann hofft auf eine Reaktion seiner Stars – und weniger Worte, dafür mehr Punkte.