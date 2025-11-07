Formel-1-Teams ignorierten FIA-Warnung – jetzt drohen Konsequenzen

Der Grand Prix von Katar gilt bei Pirelli als echtes Sorgenkind. Keine andere Strecke der Formel 1 setzt die Reifen so extrem unter Druck. In Losail treffen ultraschnelle Kurven auf rauen Asphalt und aggressive Randsteine – eine Kombination, die selbst modernste Gummimischungen an ihre Grenzen bringt.

Schon bei den drei bisherigen Rennen im Wüstenstaat stand das Thema Reifen im Mittelpunkt. Beim Formel-1-Debüt 2021 registrierte Pirelli gleich vier Reifenschäden – jedes Mal am linken Vorderreifen. Valtteri Bottas, George Russell, Nicholas Latifi und Lando Norris hatten ihre Pneus schlicht zu lange auf der Strecke gelassen.

Formel 1 kämpft mit Reifendrama

Zwei Jahre später, beim Comeback der Formel 1 in Katar, verschärfte sich das Problem. Die neuen Groundeffect-Autos waren schwerer, schneller – und gnadenlos zu den Reifen. Um in den schnellen Kurven die Ideallinie zu halten, fuhren die Piloten weit über die Randsteine hinaus.

Das dauerhafte Rütteln sorgte für gefährliche Brüche zwischen Lauffläche und Karkasse. Auch die Verlegung der Streckenlimits brachte keine Lösung. Aus Sicherheitsgründen griff Pirelli damals durch: Kein Reifensatz durfte länger als 18 Runden halten – mindestens drei Boxenstopps wurden damit Pflicht.

Für 2024 senkten die Veranstalter die Randsteine leicht ab. Das Risiko, dass sich die Lauffläche ablöst, wurde dadurch reduziert. Ganz verschwunden ist die Sorge vor Defekten aber nicht. Anders als auf anderen Kursen leidet in Losail nicht die Temperatur, sondern die reine Abnutzung der Reifen.

Pirelli-Sportchef Mario Isola erklärt: „Wenn die Lauffläche zu dünn wird, ist der Reifen nicht mehr geschützt. Dann reicht ein Stein oder ein kleiner Splitter aus, und die Gummischicht reißt auf.“ Schon 2023 empfahl Pirelli, maximal 24 Runden pro Satz zu fahren – doch einige Teams ignorierten die Warnung.

Neue Reifen-Regelung

Die Quittung kam prompt: Lewis Hamilton und Carlos Sainz erlitten fast zeitgleich Reifenschäden. Beide waren über Trümmerteile eines Rückspiegels gefahren, den ein Williams zuvor verloren hatte. Ihre stark abgefahrenen Reifen hielten der Belastung nicht stand.

Nun zieht Pirelli Konsequenzen. Für den vorletzten Formel-1-Grand-Prix des Jahres wird eine verbindliche Laufzeitbeschränkung diskutiert. Über die genaue Kilometerzahl wird noch verhandelt, doch eines ist klar: Jeder Fahrer muss mindestens zweimal die Reifen wechseln.

Eine feste Zahl an Pflichtstopps will Pirelli allerdings vermeiden – zu groß wäre sonst das Risiko, dass Teams erneut an die Grenzen gehen. Stattdessen soll die Kilometerbegrenzung den Reifenverschleiß endlich unter Kontrolle bringen – damit der Grand Prix von Katar nicht wieder zum Albtraum für Pirelli wird.