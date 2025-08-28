Mehr Tempo in Zandvoort: FIA verkündet Regeländerung vor Formel-1-GP

Endlich wieder Formel 1. Die Sommerpause ist überstanden und die Königsklasse des Motorsports geht in die entscheidende Phase. Und passend dazu darf endlich noch mehr aufs Gas getreten werden. Das Motto: Tempolimit? Nein, danke! Zumindest in Teilen der Strecke.

Bislang galt für die Formel-1-Piloten in der Boxengasse ein striktes Tempolimit von 60 km/h. Bei Überschreitungen droht ein Bußgeld, gegen das jeder Blitzer harmlos wirkt. Fahren Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. bereits einen km/h zu schnell, wandern 2.000 Euro in die Taschen der FIA. Doch in Zandvoort darf endlich gerast werden.

FIA hebt Tempolimit in der Formel 1

Naja, für holländische Verhältnisse. Die FIA hebt das Tempolimit auf 80 km/h an, obwohl die Boxengasse in Zandvoort relativ eng ist. Die Regeländerung soll in erster Linie mehr Spannung in das gesamte Rennen und das Verfolgerfeld dichter zusammenbringen. Ob das gelingen kann? Durchaus realistisch.

Viele der Top-Teams setzten beispielweise beim letzten Saisonrennen auf dem Hungaroring auf eine Ein-Stopp-Strategie. Damit besteht für zurückgefallene Fahrer kaum eine Chance, aufs Spitzenfeld aufzuholen. Genau das möchte die FIA vermeiden, indem die Piloten jetzt schneller durch die Boxengasse kommen. Somit erscheint ein Zwei-Stopp-Rennen attraktiver. Zumindest auf dem Papier.

Schnellere Boxenstopp-Strategie

Zwar gewinnen die Teams ein paar Sekunden in der Box. Dafür würde allerdings kein Spitzenteam ein einsames Rennen gefährden und seine Piloten dem dichteren Verkehr des hinteren Feldes aussetzen. Hier könnte die Regeländerung der FIA wiederum voll aufgehen.

Befindet sich der Fahrer ohnehin im Verkehr des Hauptfeldes, kann der Vorteil des schnelleren Stopps und der frischen Reifen mit Blick auf das Rennende sehr verlockend wirken. Beim Formel-1-GP in Zandvoort wird sich zeigen, welche Teams von der Regeländerung der FIA Gebrauch machen.