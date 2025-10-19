Nach wilden Horner-Gerüchten in der Formel 1 – jetzt haut der Ferrari-Boss auf den Tisch

Ferrari-Chef John Elkann hat nach Spekulationen um die Zukunft von Teamchef Fred Vasseur Stellung bezogen. Der Vorsitzende des italienischen Sportwagenherstellers bekräftigte bei einer Veranstaltung in Washington sein Vertrauen in den aktuellen Teamchef: „Ich möchte unser volles Vertrauen in unseren Teamchef Fred Vasseur und in die Arbeit zum Ausdruck bringen, die er gemeinsam mit all unseren Kollegen bei Scuderia Ferrari leistet – den Mechanikern, Ingenieuren und Fahrern, die an diesem Wochenende in Austin antreten.“

Medienberichte hatten zuvor für Wirbel gesorgt. Die britische Boulevardzeitung „Daily Mail“ brachte Christian Horner als potenziellen Kandidaten bei Ferrari ins Gespräch. Angeblich soll Ferrari den Briten aktiv umwerben, nachdem Elkann das Vertrauen in Vasseur verloren habe. Horner, der seit seinem überraschenden Abschied bei Red Bull mitten in der laufenden Formel-1-Saison ohne Job ist, soll selbst auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein. Freunde des früheren Red-Bull-Machers sollen dies bestätigt haben, schreibt die Zeitung.

Formel 1-Teamchef im Fokus

Auch Lewis Hamilton äußerte sich zu den Berichten. Der siebenfache Weltmeister gab zu, dass der Wirbel um Horner das Team ablenken würde. Gleichzeitig betonte Hamilton im Fahrerlager von Austin, dass er nicht wisse, ob die Spekulationen der Wahrheit entsprechen. „Ich werde sie auch nicht weiter befeuern“, fügte der Rekordhalter hinzu.

Die Scuderia Ferrari hatte den Vertrag mit Vasseur, der erst im Januar 2023 bei dem Traditionsrennstall angetreten war, im Sommer verlängert. Trotz der Entscheidung hielten sich die Gerüchte über seine potenzielle Ablösung hartnäckig. Ferrari blieb den eigenen hohen Erwartungen auch in diesem Jahr weitgehend hinterher. Fans und Experten vermissen die Zeiten, in denen Fahrer wie Michael Schumacher für den Rennstall triumphierten.

Titelträume bleiben unerfüllt

Die sportlichen Misserfolge sorgen für viel Druck auf den roten Rennstall aus Maranello. Seit 2007 gelang es keinem Ferrari-Piloten, den Weltmeistertitel der Formel 1 zu holen. Kimi Räikkönen war damals der letzte Champion im Ferrari. Weder Fernando Alonso noch Sebastian Vettel, beide mehrfache Weltmeister, schafften es, die Durststrecke zu beenden. Neuzugang Lewis Hamilton, der sich inzwischen im Team eingelebt hat, wartet aktuell noch auf seinen ersten Podestplatz mit Ferrari.

Im Statement von Elkann wurde schließlich ein klares Ziel formuliert: „Wie wichtig die Teamarbeit aller ist, um sich auf das einzige Ziel zu konzentrieren, das zählt: auf der Rennstrecke immer unser Bestes zu geben.“ Ob Christian Horner tatsächlich auf die Ferrari-Wunschliste gehört oder Fred Vasseur langfristig Vertrauen genießt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass die Scuderia dringend bessere Ergebnisse in der Formel 1 benötigt.