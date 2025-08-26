Leclerc mit klarer Forderung! Formel-1-Star spricht Klartext

Ab der kommenden Saison 2026 tritt in der Formel 1 ein neues Reglement in Kraft. Charles Leclerc betont die Wichtigkeit eines gelungenen Starts.

Große Regeländerungen bieten Teams sowohl Chancen als auch Risiken. Ferrari wartet seit 2008 auf einen Konstrukteurs-Titel und Leclerc hofft, diese Durststrecke zu beenden.

Guter Start entscheidend in der Formel 1

Der letzte Fahrertitel für Ferrari liegt sogar 18 Jahre zurück. Leclerc warnt: „Wenn man eine neue Ära beginnt und dabei nicht den richtigen Start hinlegt, ist es immer schwieriger, wieder aufzuholen.“ Fehler könnten für Folgejahre großen Rückstand bedeuten.

Auch Mercedes zeigte, wie wichtig ein guter Start in der Formel 1 ist. Sie dominierten nach dem Reglementwechsel 2014 acht Jahre. Leclerc fordert daher: „Wir müssen den richtigen Start hinlegen, dann werden wir sehen.“ Gleichzeitig bleibt er optimistisch: „Ich bin mir sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Reglementwechsel bietet Chancen

Ein guter Saisonauftakt allein garantiert jedoch keine Titel. 2022 startete Ferrari stark, konnte allerdings keinen Titel gewinnen. McLaren hingegen wurde 2024 trotz anfänglichem Rückstand Konstrukteurs-Weltmeister. Auch 2025 führt McLaren die Formel 1 an und scheint unschlagbar.

Ferrari weiß, wie entscheidend 2026 sein wird. Für Leclerc ist klar, dass Ferrari die Chancen des Reglementwechsels nutzen muss. Der Monegasse bleibt entschlossen: „Ich bin voll und ganz darauf konzentriert, Ferrari wieder großartig zu machen.“ Ferrari könnte so tatsächlich an alte Erfolge in der Formel 1 anknüpfen.

