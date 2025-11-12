Ferrari zerreißt sich selbst! Formel-1-Experte findet deutliche Worte

Ferrari ist in der Formel 1 unter Druck, während die Kritik von Präsident John Elkann für zusätzlichen Zündstoff sorgt. Nach dem enttäuschenden Doppelausfall in Brasilien hagelt es Vorwürfe – vor allem in Richtung der Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton. „Die Piloten sollen lieber fahren, anstatt zu reden“, schimpft Elkann und bringt damit die Gemüter ordentlich zum Kochen.

Formel-1-Experte mit klarer Meinung

Für Formel-1-Insider Christian Danner ging der Ferrari-Boss zu weit. Besonders Elkanns Behauptung, Mechaniker und Ingenieure hätten mit ihrer Arbeit nahezu die Weltmeisterschaft gesichert, sei schwer verdaulich. „Ich kann nicht sehen, dass sie das Auto so stark verbessert haben. (…) Ein bisschen mehr Wirklichkeitssinn wäre angebracht“, fordert Danner gegenüber „Motorsport-Magazin.com“ indirekt vom Präsidenten, endlich Verantwortung zu übernehmen.

+++F1-Streit zwischen Red Bull und McLaren in der nächsten Runde+++

Selbst die italienischen Medien nahmen Elkanns ausfallende Worte ins Visier. Sowohl die „Gazzetta“ als auch die „Corriere della Sera“ kritisierten seinen Umgang mit den Fahrern scharf. Ferrari habe offensichtlich Probleme, werde aber nicht durch Seitenhiebe gegen Leclerc und Hamilton wieder auf Erfolgskurs kommen, sind sich viele Experten einig. Der Haussegen in Maranello hängt bedenklich schief.

Ferrari braucht eine Leitfigur

Während Charles Leclerc die Kritik eher still hinnimmt, spricht Hamilton Klartext. Der Rekordweltmeister ist frustriert und beschreibt seine erste Saison bei Ferrari als „Albtraum“. Christian Danner glaubt, dass ein besserer Umgangston dem Team und dem Briten helfen könne: „Friede, Freude, Eierkuchen ist anders. Aber Sand im Getriebe lässt sich noch entfernen.“

Aktuelle News für Dich:

Die Formel 1 zeigt für Danner, dass in schwierigen Phasen starke Figuren gefragt sind – wie einst Niki Lauda bei Mercedes. „Der hat völlig emotionslos und gnadenlos analysiert“, betont der Experte. So jemand könnte bei Ferrari dringend gebraucht werden. Sein Vorschlag: eine Führungsrolle für jemand ähnlich wie Lauda, um Problemen auf den Grund zu gehen und Lösungen zu schaffen.