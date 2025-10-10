Formel-1-Knall um Horner? Dieser Schritt wäre ein echter Hammer

Christian Horner sorgt weiterhin für Schlagzeilen in der Formel 1 – auch Monate nach seinem Aus bei Red Bull. Der Brite arbeitet weiter an seiner Rückkehr ins Formel-1-Fahrerlager.

Zuletzt ist der Ex-Red-Bull-Teamchef mit mehreren Rennställen in Verbindung gebracht worden. So richtig konkret ist es aber wohl mit keinem Formel-1-Team. Jetzt kursieren Gerüchte um eine potenzielle Zukunft bei Ferrari.

Formel-1-Knall um Horner und Ferrari?

Ex-Pilot Johnny Herbert und „F1-Insider“ halten einen Wechsel Horners zur Scuderia Ferrari für möglich. Laut Formel-1-Experte Ralf Bach beschäftigt sich Ferrari-Boss John Elkann mit der Idee, Horner ins Team zu holen. „Elkann gilt als sehr emotionaler Typ, den es nicht interessiert, was er gestern gedacht hat, sondern das, was er heute denkt,“ erklärt Bach das impulsive Verhalten des Ferrari-Bosses.

Auch die jüngste Vertragsverlängerung mit Teamchef Frederic Vasseur soll kein Hindernis sein. Obwohl Ferrari das Vertrauen in Vasseur öffentlich bekräftigte, sorgt die Gerüchteküche für reichlich Unruhe. Ein Teamwechsel Horners könnte die langfristige Strategie der Scuderia beeinflussen – positiv oder negativ.

Gegen eine Verpflichtung von Christian Horner spricht jedoch ein entscheidender Faktor: Max Verstappen. Der amtierende Weltmeister galt als einer der Hauptbefürworter von Horners Entlassung bei Red Bull. Ein Wechsel Horners zu Ferrari könnte daher die Tür für Verstappen bei der Scuderia endgültig schließen.

Verstappen, Horner oder keiner von beiden?

Ralf Bach kommentiert dies kritisch: „Dass sie damit die Verstappen-Tür schließen, das ist ihnen wohl nicht bewusst.“ Verstappen, der jüngst im Ferrari-GT3 auf der Nürburgring-Nordschleife überzeugte, könnte für Ferrari eine attraktive Option sein, falls er sich jemals von Red Bull trennt.

Ob Christian Horner die Nachfolge von Vasseur antreten wird, bleibt abzuwarten. Ferrari steckt in einem heiklen Spagat, bei dem langfristige Planung und aktuelle Impulse aufeinanderprallen. Die Rückkehr von Horner in die Formel 1 bleibt ein spannendes Thema.

Eines ist sicher: Sollte Ferrari tatsächlich Horner an Bord holen, würde dies für reichlich Wirbel in der Formel 1 sorgen. Ob der Schritt strategisch klug ist, könnte sich erst langfristig zeigen. Bis dahin bleiben die Gerüchte um den ehemaligen Red-Bull-Teamchef und seine Zukunft ein heiß diskutiertes Thema.