Dank Formel-1-Fans: Vasseur äußert große Hoffnung für Lewis Hamilton

Lewis Hamilton wurde vor dem Formel-1-Rennwochenende in Monza von den leidenschaftlichen Ferrari-Tifosi in Mailand herzlich empfangen. Gemeinsam mit Teamkollege Charles Leclerc und Teamchef Fred Vasseur erlebte er eine beeindruckende Unterstützungswelle.

Vasseur ist überzeugt, dass die Begeisterung der Formel-1-Fans eine positive Wirkung auf Hamiltons Leistung hatte und sich auch auf die kommenden Rennen auswirken kann. Laut Vasseur begann Hamiltons Aufwärtstrend bereits in Zandvoort, obwohl die Ergebnisse nicht optimal ausfielen.

Wegen Formel-1-Fans: Vasseur sieht Hoffnung für Hamilton

Er habe aber von Beginn an ein besseres Tempo als Leclerc gezeigt und sei daher optimistisch gestimmt gewesen. In Monza habe die Energie der Tifosi seinen Antrieb nochmals gesteigert und ihm zusätzlichen Schwung verliehen.

+++Max Verstappen will sein eigenes Team++

Hamilton kämpfte sich trotz einer Strafe stark nach vorn. Sein Tempo war bereits während des Trainings sichtbar. Vasseur erklärte: „Die Energie, die er von den Tifosi erhalten hat, war für ihn etwas ganz Besonderes.“ Hamilton zeigte im Rennen seine Kämpferqualitäten und überholte zahlreiche Konkurrenten.

Hamiltons Formel-1-Podestchancen

Fred Vasseur glaubt an Hamiltons Fähigkeit, ein Podest zu erreichen. „Er konnte in Zandvoort gegen Russell kämpfen und hier bis nach vorn kommen.“

Aktuelle F1-News:

Russell stand in der Formel-1-Saison mehrmals auf dem Podium, was auch Hamilton zuzutrauen ist. Monza unterstrich erneut Hamiltons enormes Potenzial.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.