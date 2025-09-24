Nächste heftige Ferrari-Ohrfeige! Formel-1-Drama geht weiter

Ferrari steckt in der Formel 1-Krise. Anfangs war die Euphorie groß, als Lewis Hamilton die Scuderia verstärkte. Doch nach dem Aserbaidschan-GP steht Ferrari nur auf Rang drei in der Konstrukteurswertung hinter McLaren und Mercedes.

In Baku belegten Hamilton und Leclerc enttäuschende Plätze acht und neun. Italienische Medien sprechen nach den schlechten Leistungen in der Formel 1 von einem „fortwährenden Desaster“.

Hamilton sorgt für Formel-1-Spannungen

Hamilton verschärfte die Lage mit seinem Verhalten im Rennen. Leclerc ließ ihn kampflos vorbei, um Druck auf andere Fahrer zu ermöglichen. Doch Hamilton nutzte die Chance nicht und ignorierte die Anweisung, in der letzten Runde die Position zurückzugeben. Leclerc kritisierte: „Es ist nur dumm, weil es nicht fair ist.“

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister erklärte danach, er habe das Signal zu spät erhalten und falsch reagiert. Gleichzeitig bleibt sein Verhältnis zu Ferrari angespannt. Schon im Qualifying kritisierte er öffentlich die Strategie seines Teams. Leclerc selbst hatte mit einem Unfall im Zeittraining zu kämpfen und verlor wichtige Chancen.

Italien verlangt Ferrari-Erfolg

Ferrari rutscht nach und nach tiefer in die Krise. Der Titelkampf scheint unerreichbar. Stattdessen regieren Fehlschläge und interne Spannungen.

In der Formel 1, wo Ferrari mehr ist als ein Rennstall, wächst die Ungeduld. Die Fans erwarten, ebenso wie die italienischen Medien, dringend Siege, die rote Ratlosigkeit muss enden.

