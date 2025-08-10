Abgekartetes Spiel? Formel-1-Experte knüpft sich Hamilton vor

Es läuft in dieser Formel-1-Saison für Lewis Hamilton im Ferrari so gar nicht. Beim Ungarn-GP sorgte der Rekordweltmeister jetzt mit harter Selbstkritik an seiner Leistung für Diskussionen.

Formel-1-Experte Christian Danner zweifelt jedoch an der Ehrlichkeit dieser Aussagen. Er vermutet, Hamilton inszeniere diese Selbstkritik aus taktischen Gründen, um sich selbst zu positionieren und die Aufmerksamkeit gezielt auf seine Situation zu lenken.

Kritik und Spekulation in der Formel 1

Nach einem enttäuschenden zwölften Rang im Qualifying bezeichnete sich Hamilton selbst als „absolut nutzlos“. Ferrari solle laut ihm „den Fahrer wechseln“. Danner glaubt, dass der Brite absichtlich auf starke Selbstkritik setzt, um die Aufmerksamkeit auf Probleme bei Ferrari zu lenken und Druck aufzubauen.

Während Hamilton kämpfte, glänzte Charles Leclerc mit starker Leistung, darunter Pole-Position und ein langes Rennen um den Sieg. Danners Vermutung: Hamilton, dessen Fahrzeug wohl falsch abgestimmt war, wollte mit seinen Aussagen Stärke demonstrieren und Ferrari indirekt kritisieren, statt echte Selbstzweifel zu zeigen.

Probleme und Spannungen bei Ferrari

Auch bei Ferrari lief nicht alles rund. Spekulationen im Fahrerlager deuten auf eine falsche Abstimmung von Leclercs Auto hin. Offenbar wurde der Ferrari SF-25 während des Rennens angepasst, was letztlich Leistung kostete. Auffällige Parallelen gibt es zu Hamiltons eigener Disqualifikation in der Formel 1 wegen einer zu stark abgenutzten Bodenplatte.

Ferrari steht insgesamt unter Druck. Die Atmosphäre im Team wirkt angespannt, und Danner sieht düstere Aussichten für die Scuderia. Trotzdem glaubt der Experte nicht, dass Hamilton seine Zukunftspläne ändern wird. Seine Aussagen bewertet er als einen taktischen Versuch, Problemfelder in der Formel 1 ins Licht zu rücken.

