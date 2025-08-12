Lewis Hamilton in der Formel 1 am Boden – jetzt haut sein Boss auf den Tisch

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur blickt auf eine anstrengende erste Hälfte dieser Formel-1-Saison zurück. Die Erwartungen hätten nach der Verpflichtung von Lewis Hamilton kaum höher sein können. Nicht, dass in Italien der Druck auf die Scuderia ohnehin nicht schon groß genug wäre. Jetzt äußert sich Vasseur nach seiner Vertragsverlängerung zu der Lage bei Ferrari – benennt offen Probleme, sieht aber auch Verbesserung.

Immerhin kann Ferrari mit der Leistung der bisherigen Formel-1-Saison nicht zufrieden sein – gerade bei Hamilton. Während Charles Leclerc mit Rang fünf noch gerade das Soll erfüllt, sollte Hamilton als erster Fahrer der Scuderia nicht einen Rang dahinter liegen. Vasseur sieht die Probleme vor allem in der Erwartungshaltung.

Umgewöhnung für Hamilton in der Formel 1

„Ich denke, wir haben zu Beginn der Saison die Herausforderung für Lewis unterschätzt“, gibt der Ferrari-Teamchef vor dem Rennen in Ungarn zu. Im Interview mit F1-Korrespondent Lawrence Barretto betont Vasseur, man hätte Hamilton mehr Zeit geben müssen, sich an das neue Umfeld zu gewöhnen. „Er hat fast zehn Jahre bei McLaren und weiter zehn bei Mercedes verbracht, in der gleichen Umgebung“, so Vasseur weiter.

Dabei habe sich Hamilton von Grund auf an die „neue Teamkultur, die Mitarbeiter, die Software und das Auto“ bei Ferrari gewöhnen müssen. Nachvollziehbar, dass dieser Schritt auch für einen Formel-1-Rekordweltmeister seine Eingewöhnungszeit braucht. Doch ist dieser Prozess nun abgeschlossen?

Vasseur: Hamilton „back on track“

Vasseur setzt auf Optimismus. Hamilton sei „in den vergangenen vier oder fünf Rennen wieder back on track“, so der Ferrari-Teamchef. Ob der F1-Pilot das auch so sieht? Schließlich sparte er zuletzt nicht mit Kritik an der eigenen Person (mehr dazu hier).

Trotzdem gehe man laut Vasseur „in die richtige Richtung“ bei Ferrari. Ob die Scuderia nach der Sommerpause in der Formel 1 wieder mit alter Stärke glänzen kann, bleibt abzuwarten. Die Hoffnungen darauf sind angebracht, denn auch Leclercs Rennen sahen zuletzt deutlich stärker aus.