Formel 1: Hammer-Wechsel bestätigt – jetzt ging alles ganz schnell

Das große Stühlerücken in der Formel 1 geht weiter. Auch abseits des Fahrermarktes kommt es mit Blick auf die Zukunft zu großen Veränderungen. Zuletzt wurden zwei große Namen mit einem Wechsel zu Aston Martin in Verbindung gebracht: Ingenieur-Legende Adrian Newey und Star-Techniker Enrico Cardile.

Nun wurde die erste Personalie von Aston Martin offiziell gemacht: Cardile wird zukünftig für das britische Formel-1-Team arbeiten. Der Italiener war über viele Jahre Chassis-Chef bei Ferrari und schließt sich nun Aston Martin an. Ein echter Coup für das kriselnde Team.

Formel 1: Aston Martin macht Cardile-Verpflichtung perfekt

Cardile gilt als sehr guter Organisator und war hauptverantwortlich dafür, dass Ferrari in der Ground-Effect-Ära immer näher an die Formel-1-Spitze heranrücken konnte. Vor allem auf Aerodynamik-Seite hatte sich das Traditionsteam unter Führung von Cardile deutlich gesteigert. Er gilt als absoluter Experte in seinem Gebiet.

„Die Ambitionen und der Antrieb von Aston Martin sind klar erkennbar. Es ist eine einzigartige Gelegenheit für mich, Teil dieser Reise zu sein“, erklärte Cardile zu seinem Wechsel. „Es handelt sich sowohl um eine persönliche als auch eine professionelle Herausforderung. Ich freue mich schon darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und mit dieser legendären Marke Erfolge zu feiern.“

„Ich freue mich, dass wir weiterhin Talente der Weltklasse in unser Team holen können. Enrico teilt meine Motivation, die nötig ist, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein. Ihm werden alle Ressourcen zur Verfügung stehen, um diese Ziele zu realisieren“, erklärte Teambesitzer Lawrence Stroll zum Cardile-Coup.

Aston Martin rüstet richtig auf

Stroll hat für sein Team schon in den vergangenen Jahren enorm viel Geld in die Hand genommen. Doch nun möchte man wohl zum Großangriff auf die Top-Teams ansetzen. Mit Andy Cowell hatten die Briten erst vor wenigen Tagen einen weiteren prominenten Neuzugang verpflichtet. Der ehemalige Motorenchef von Mercedes soll als Geschäftsführer die gesamte Motorsport-Sparte des Formel-1-Teams leiten.

Dazu wird auch Newey dem Team beitreten und für eine erfolgreiche Zukunft kämpfen. Sein Wechsel zu Aston Martin gilt wohl schon als beschlossene Sache. Offiziell dürfte er jedoch erst gegen Ende der laufenden Saison verkündet werden, da er eine entsprechende Klausel in seinem noch geltenden Vertrag bei Red Bull hat.