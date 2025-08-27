Die Formel 1 steht vor einem pikanten Problem – und sucht fieberhaft nach einer Lösung

Ab der Saison 2026 ersetzt der sogenannte „Override“-Modus das bisher bekannte DRS-System in der Formel 1. Diese Änderung soll Überholmanöver anspruchsvoller machen, ohne die Spannung der Rennen zu mindern. Gleichzeitig möchte man eine Prozession auf der Strecke vermeiden und den Fans eine aufregende Show bieten.

Laut Nikolas Tombazis, dem Formelsport-Leiter der FIA, wird der „Override“-Modus einem hinterherfahrenden Autos eine Energiereserve bereitstellen. Er erklärt, dass es Ähnlichkeiten zum bisherigen DRS gibt, jedoch auch Unterschiede – abhängig von der jeweiligen Formel-1-Strecke. Aktuell testen Teams den Modus in Simulationen, um die Wirkung zu analysieren.

Formel 1: Balanceakt mit dem „Override“

Tombazis betont, dass das Überholen weder zu einfach noch zu schwierig sein darf. „Der zusätzliche Schub soll das Überholen schwierig, aber machbar machen“, so Tombazis. Die Herausforderung liege darin, eine feine Abstimmung zu finden, die auf jeder Strecke unterschiedlich dosiert werden muss. Diese Arbeiten laufen momentan auf Hochtouren.

Das Ziel ist, dass Fahrer mit dem neuen „Override-Boost“ nah genug am Vordermann bleiben, ohne direkt vorbeizufahren. Der Modus soll die richtige Balance bieten, die spannende Rennen ermöglicht. Die Stärke des Boosts wird dabei an die Eigenschaften der jeweiligen Strecke angepasst, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Fahrer-Kritik am Reglement

Unabhängig vom neuen Modus zeigen sich viele Fahrer skeptisch gegenüber den ab 2026 geplanten Änderungen im Regelwerk der Formel 1. Ferrari-Pilot Charles Leclerc äußerte nach ersten Tests im Simulator deutliche Bedenken. „Ich bin aktuell kein großer Fan der neuen Boliden“, sagte er zu seinen Erfahrungen.

Zudem fügte Leclerc hinzu: „Die neuen Regeln machen das Fahren für uns Fahrer eher weniger spaßig.“ Allerdings hoffe er, dass sich das Projekt durch weitere Entwicklungen in den nächsten Monaten verbessern werde. Auch andere Fahrer der Formel 1 warten mit Spannung auf mögliche Verbesserungen.

