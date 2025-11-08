Überraschung um Ex-Formel-1-Pilot! Folgt jetzt der große Wechsel?

Spannenden Neuigkeiten von einem Ex-Formel-1-Piloten, dessen Reise in der Königsklasse recht schnell wieder vorbei war. Der australische Rennfahrer Jack Doohan steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die japanische Super Formula.

Nach einem schwierigen Jahr bei Alpine, wo er nach nur sechs Formel-1-Rennen durch Nachwuchstalent Franco Colapinto ersetzt wurde, sucht der 22-Jährige nun neue Herausforderungen – und Japan scheint dabei eine zentrale Rolle zu spielen.

Keine Zukunft in der Formel 1?

Doohan wird derzeit intensiv mit einem Cockpit beim Toyota-Team Kondo Racing in Verbindung gebracht. Laut Insidern könnte der Wechsel Teil eines Programms sein, das ihm auch Formel-1-Reservepflichten außerhalb des Alpine-Teams ermöglicht. Hintergrund: Alpine plant offenbar, auch 2026 auf Colapinto zu setzen – für Doohan wären damit die Chancen auf ein Stammcockpit stark geschrumpft.

Der mögliche Schritt nach Japan käme also nicht überraschend. In der Vergangenheit nutzten bereits andere Piloten die Super Formula als Sprungbrett oder Zwischenstation auf dem Weg zurück in die Formel 1. Doohan selbst gilt als ehrgeizig und möchte seine Karriere keineswegs im Wartestand verbringen.

Öffnet sich bei Haas eine Tür?

Interessant ist, dass auch das Haas-Team in die Gerüchte verstrickt ist. Doohans Vater, der fünfmalige Motorrad-Weltmeister Mick Doohan, wurde kürzlich bei Gesprächen mit Haas-Teamchef Ayao Komatsu gesehen. Das US-Team arbeitet seit Längerem eng mit Toyota zusammen – eine Verbindung, die Doohan möglicherweise neue Türen öffnen könnte.

Zusätzlich heizte ein weiteres Detail die Spekulationen an: Mick Doohan wurde am vergangenen Wochenende beim Super-GT-Saisonfinale in Motegi gesichtet. Seine Anwesenheit im Fahrerlager deutet darauf hin, dass der Familienrat bereits konkrete Pläne für eine Saison in Japan schmiedet.

Auch Toyotas globaler Motorsportdirektor Masaya Kaji wollte auf Nachfrage von Motorsport.com keine klaren Aussagen treffen. Er dementierte zwar nichts, ließ aber durchblicken, dass Doohan intern durchaus ein Thema ist. „Es gibt noch nichts Konkretes, was ich sagen kann, aber er ist ein guter Fahrer“, sagte Kaji.

Damit verdichten sich die Anzeichen, dass der ehemalige Formel-1-Testfahrer schon bald seine Karriere in der Super Formula fortsetzen könnte – und vielleicht über diesen Umweg den Weg zurück in die Formel 1 findet.