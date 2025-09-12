Formel-1-Rückkehr nach Deutschland? Experte gibt klare Prognose ab

Die Rückkehr der Formel 1 an den Hockenheimring ist wieder Thema. Der traditionsreiche Kurs war zuletzt 2019 im Rennkalender vertreten. Die neuen Besitzer des Hockenheimrings zeigen Interesse.

Formel-1-Experte Christian Danner bleibt skeptisch. Er erklärt im „Motorsport-Magazin“: „Es ist schlicht Wunschdenken, da die Zahlen gigantisch sind.“ Veranstaltungen kosten oft zweistellige Millionenbeträge.

Zwiespalt um Formel-1-Investitionen

Die Investoren des Hockenheimrings sehen Geld nicht als Hauptproblem. Sie denken über Finanzierungsmodelle und Kooperationen nach. Motorsport-Fans unter den Geschäftsführern stellen den Gewinn in den Hintergrund. Danner zweifelt weiterhin: „Warum sollten wir denn um einen Armeleute-Bonus bitten, wenn andere Länder solche Grand Prix auf die Reihe kriegen?“

Die Strecke besitzt immerhin eine Grade-1-Lizenz der FIA. Aktuell entspricht die Infrastruktur jedoch nicht dem heutigen Grand-Prix-Standard. Christian Danner kritisiert insbesondere veraltete Boxenanlagen und Gebäude. Im Vergleich zu Modernisierungen anderer Strecken, beispielsweise in Monza, schneidet Hockenheim deutlich schlechter ab. Es gibt also Verbesserungsbedarf, um die Formel 1 zurückholen zu können.

Hockenheim und die Formel-1-Tradition

Trotz der Herausforderungen bleibt die Begeisterung deutlich spürbar. „Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als dass wir wieder einen deutschen Grand Prix in Hockenheim haben“, sagt Danner gegenüber dem „Motorsport-Magazin„.

Der Hockenheimring war von 2000 bis 2019 ein fester Bestandteil des Rennkalenders in der Formel 1 und bleibt für viele ein Kultklassiker.

