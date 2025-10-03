Fetter Paukenschlag um Christian Horner? Dieser Schritt würde die Formel 1 auf den Kopf stellen

Christian Horner, das langjährige Gesicht von Red Bull Racing in der Formel 1, sorgt weiter für Schlagzeilen. Der Brite, der mit Sebastian Vettel und Max Verstappen insgesamt acht Fahrer-Weltmeistertitel holte, wurde im Juli überraschend entlassen.

Nun brodelt die Gerüchteküche: Baut Horner ein eigenes Formel-1-Team auf? Laut „The Race“ läuft bereits die Suche nach Geldgebern. Die Möglichkeit eines Horner-Teams ist durch eine besondere FIA-Regel denkbar, die maximal zwölf Teams in der Formel 1 erlaubt.

Öffnet sich für Horner eine neue Tür in der Formel 1?

Mit Cadillac, das 2026 einsteigt, gibt es aktuell elf Teams. Der freie Platz wäre somit verfügbar. Horner weiß, wie man ein erfolgreiches Team führt, doch eine Neugründung stellt ihn vor neue Herausforderungen.

Neben organisatorischen Hürden sind vor allem die finanziellen Anforderungen gigantisch. Mehrere hundert Millionen Euro müssen aufgebracht werden, eine Summe, die Horner nicht alleine stemmen kann. Dennoch bietet ihm die Chance auf ein neues Team die Möglichkeit, als Mehrheitseigner aufzutreten und echte Kontrolle zu behalten.

Gespräche mit potenziellen Geldgebern haben laut „The Race“ begonnen. Horner besitzt ein starkes Netzwerk in der Motorsportwelt, das Türen öffnen könnte. Doch es bleibt abzuwarten, ob er die entscheidenden Investoren für sein ehrgeiziges Projekt begeistern kann. Der Einstieg ist alles andere als einfach.

Horner bleibt ein heißes Thema in der Formel 1

Der Hürdenlauf vor einem Formel-1-Debüt zeigt sich am Beispiel Cadillac. Es dauerte Jahre, bis das US-Team die Zustimmung des Formula One Managements erhielt. Ein möglicher Mehrwert für die Königsklasse wird von neuen Teams verlangt – eine Bedingung, die auch Horner meistern müsste.

Trotz seiner Entlassung bleibt Horner im Formel-1-Kosmos ein gefragter Mann. Spekulationen verbinden ihn aktuell mit Alpine und Aston Martin. „The Race“ berichtet, dass diese Spuren zuletzt immer heißer wurden. Solange es keine klare Entscheidung gibt, dürfte der Brite weiterhin die Schlagzeilen dominieren.

Ob als möglicher Teamgründer oder durch ein neues Engagement bei einem bestehenden Rennstall – Christian Horner bleibt ein zentrales Gesprächsthema in der Formel 1. Seine Pläne für die Zukunft sorgen für Spannung und könnten den Motorsport um eine weitere spannende Ebene bereichern.