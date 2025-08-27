Hammer-Rückkehr in der Formel 1? Experte spricht Klartext

Nach der Entlassung von Christian Horner bei Red Bull kursieren Spekulationen über seine Rückkehr in die Formel 1 mit Alpine. RTL-Experte Christian Danner hält das für unwahrscheinlich. Laut ihm sei es unwahrscheinlich, dass Horner als Teamchef bei einem schwächeren Rennstall wie Alpine weitermachen möchte.

Danner erklärt, dass Horner einen anderen Status anstrebt. „Horner will gerne einen anderen Status, als er ihn bei Red Bull hatte. Heißt: Er will Anteilseigner bei einem Formel-1-Team werden und möchte sich politisch in andere Höhen entwickeln, sich nicht nur ums Renn-Tagesgeschäft kümmern und am Ende entscheidet Flavio Briatore“, so der Experte.

Formel 1: Horners Ziel ist größere Macht

Im Gegensatz zu Toto Wolff konnte Horner bei Red Bull nie Anteilseigner werden. Danner sieht darin eine Ursache für die Spannungen zwischen den beiden. „Diese Animositäten, diese Aversion, die beide gegeneinander hegen und pflegen, ist schon glaubwürdig“, meint Danner. Das fehle Horner, um auf Wolffs Niveau zu kommen.

Nach Horners Abschied wurde Laurent Mekies bei Red Bull als neuer Teamchef ernannt. Der 48-jährige Franzose ist laut Danner mehr als nur eine Interimslösung. Es sei eine durchdachte Wahl von Red Bull, besonders in Anbetracht der Erfolge des Teams in der Formel 1 um Max Verstappen.

Mekies überzeugt als Teamchef

Danner beschreibt Mekies als erfahrenen Fachmann, der langfristig Erfolg haben könnte. „Mekies ist keiner, den man ins kalte Wasser wirft und schaut, ob er schwimmen kann. Ich glaube, dass er einen guten Job macht und zumindest mal mittelfristig da bleibt“, so Danner. Mekies‘ Expertise könnte Red Bull in der Formel 1 weiterhin helfen.

Das Jahr 2025 können Mekies und Co. schon fast abhaken. Doch spätestens 2026 möchte man dann wieder vorne wegfahren. Auch ohne Horner sind die Ansprüche des Teams weiter enorm hoch.

