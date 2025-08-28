Cadillac-Entscheidung endgültig gefallen! Formel-1-Neuling legt sich fest

Formel-1-Neueinsteiger Cadillac scheint seine Fahrerfrage beantwortet zu haben: Valtteri Bottas und Sergio Perez stehen kurz vor der Verpflichtung. Laut „The Race“ könnte das US-Team das Duo bereits beim nächsten Rennen in Zandvoort offiziell präsentieren. Noch sind die Verträge offenbar nicht unterzeichnet, die Verhandlungen sind jedoch fortgeschritten.

Beim entscheidenden Meeting der Cadillac-Verantwortlichen im Juli wurde die Strategie für erfahrene Formel-1-Fahrer festgelegt. Seitdem gelten Bottas und Perez als Favoriten. Gespräche gab es zuvor auch mit Mick Schumacher, Guanyu Zhou, Felipe Drugovich und Paul Aron. Diese wurden jedoch offenbar weniger intensiv verfolgt.

Cadillac trifft wichtige Entscheidung für Formel-1-Premierenjahr

„The Race“ berichtet, dass Cadillac aus strategischen Gründen auf Routine setzt. Bottas und Perez sollen das Team stabilisieren. Obwohl Alternativen wie Yuki Tsunoda oder Jack Doohan diskutiert wurden, bleibt das US-Team Realist: Der Wunsch nach schneller Vorbereitung für die Formel-1-Saison 2026 treibt die Entscheidungen.

Die Option, Bottas und Perez frühzeitig zu präsentieren, passt zur Philosophie des Neueinsteigers. Beide Fahrer bringen wertvolle Erfahrung mit. Sie können die Entwicklung des Autos und den Aufbau des Teams maßgeblich unterstützen. Für die Formel 1 bedeutet dies ein spannendes neues Kapitel mit bewährten Piloten.

Cadillac setzt auf Bottas und Perez

Gespräche mit anderen Fahrern hätten mehr Unsicherheit gebracht, heißt es in Berichten. Teamchef Graeme Lowdon möchte daher die Verträge mit Bottas und Perez so bald wie möglich finalisieren. Damit könnte Cadillac in der Formel 1 klare Signale senden: Die Vorbereitungen für die Zukunft laufen auf Hochtouren.

Ob Bottas und Perez tatsächlich in Zandvoort präsentiert werden, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass Cadillac aus einer Vielzahl von Optionen eine Entscheidung zugunsten von Erfahrung getroffen hat. Mit dem Duo verfolgt das Team eine vielversprechende Strategie für seine Formel-1-Premiere.

