Nächster Hammer perfekt! Formel-1-Team macht es offiziell

Erst vor wenigen Tagen hat Cadillac sein Fahrer-Duo für die Saison 2026 bekannt gegeben. Cadillac wird im kommenden Jahr erstmals in der Formel 1 an den Start gehen – als elftes Team im Grid. Um sich schnellst- und bestmöglich zu etablieren, haben sich die Cadillac-Verantwortlichen für eine sehr erfahrene Lösung entschieden.

Mit Sergio Perez und Valtteri Bottas hat Cadillc zwei ganz erfahrene Formel-1-Hasen verpflichtet. Die beiden Routiniers sollen das US-amerikanische Team in der ersten Saison repräsentieren. Dazu kommt nun das dritte wichtige Puzzleteil!

Formel-1-Neuling fällt nächste Entscheidung

„Von der IndyCar-Serie in die Formel 1“ – so hat Cadillac seinen neuen Ersatzfahrer angekündigt. In den vergangenen Wochen ist bereits spekuliert worden, wer der dritte Fahrer bei Cadillac wird. Dieses Geheimnis hat der neue Königsklassen-Rennstall jetzt gelüftet.

Colton Herta wird Ersatzfahrer bei Cadillac. Damit ist Mick Schumacher endgültig aus dem Rennen und wird keinen Job bei Cadillac bekommen. Der Deutsche war in den letzten Wochen immer wieder mit dem US-Team in Verbindung gebracht worden.

++ Irres Szenario! Wiederholt sich in der Formel 1 ein Ferrari-Hammer? ++

Der Sohn des früheren IndyCar-Piloten und heutigen Rennstallbesitzers Bryan Herta beendet dafür seine IndyCar-Karriere. „Ich bin begeistert, als Testfahrer zum Cadillac Formel-1-Team zu stoßen. Das ist eine Traumchance, auf die ich schon lange hingearbeitet habe. Zu einem so entscheidenden Zeitpunkt Teil des Einstiegs von Cadillac in die Formel 1 zu sein, ist etwas, das ich mir nicht entgehen lassen konnte“, erklärte der IndyCar-Vizemeister von 2024.

Herta erfüllt sich „großen Traum“

„Mein großer Traum war es schon immer, in der Königsklasse zu fahren, und ich sehe dies als einen großen Schritt in Richtung dieses Ziels. Im Moment konzentriere ich mich darauf, Cadillac alles zu geben, was ich kann, um ein wettbewerbsfähiges Team aufzubauen“, so Herta weiter. In der IndyCar-Serie gehörte er in den vergangenen Jahren zu den besten Fahrern.

Weitere News:

Sein Engagement als Formel-1-Ersatzfahrer sieht er selbst als Zwischenschritt zu einem Stammcockpit bei Cadillac – schließlich sind sowohl Perez als auch Bottas nicht mehr die jüngsten.