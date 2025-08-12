Mächtige Ansage! Cadillac-Boss haut vor Formel-1-Einstieg auf den Tisch

Ab kommender Saison ergänzt Cadillac das Feld der Formel 1. Valtteri Bottas gilt als möglicher Kandidat für ein Cockpit beim neuen Cadillac-Team. Graeme Lowdon betont jedoch, dass das Team nicht dazu da sei, ehemaligen Fahrern ein Comeback zu ermöglichen.

„Unser Team ist nicht dafür da, jemandem als Bühne zu dienen, um der Welt etwas zu beweisen“, stellt der Teamchef von Cadillac im Podcast „High Performance“ klar. Dennoch prüft das Team alle offenen Optionen in der Formel 1.

Cadillacs Vision für die Formel 1

Lowdon stellt klar, dass Fahrer vor allem das Team voranbringen müssen. Persönliche Ziele sollten nicht im Vordergrund stehen. Trotzdem sei ein Fahrer wie Valtteri Bottas nicht ausgeschlossen: „Wir sprechen mit jedem Einzelnen, denn jeder will dieses Cockpit.“ Bottas macht derweil auf sich aufmerksam, unter anderem durch Hinweise auf Social Media.

Zudem lobt dessen Ex-Boss Toto Wolff Bottas und sieht ihn auf Formel-1-Niveau. „Wenn einer unserer Stammfahrer plötzlich eine Fischvergiftung hätte, würden wir einfach Valtteri ins Auto setzen und er wäre sofort schnell.“ Wolff hofft, dass sich für Bottas bald eine Möglichkeit ergibt. Bottas kämpft aktuell um eine Rückkehr als Stammfahrer.

Bottas’ Chancen auf ein Comeback

Der Finne könnte bei Cadillac 2026 eine langfristige Perspektive erhalten. Alternativ könnte auch Alpine eine Option bleiben. Nach Franco Colapintos enttäuschendem Start steht dort ebenfalls ein Platz offen.

Bottas nimmt jede Gelegenheit wahr, um sich wieder als Stammfahrer in der Formel 1 zu positionieren. Seine Zukunft in der Königsklasse bleibt spannend.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.