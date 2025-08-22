Bitteres Szenario aus dem Weg geräumt! Weg für Comeback von Ex-Formel-1-Star ist frei

Valtteri Bottas könnte 2026 mit Cadillac in die Formel 1 zurückkehren. Doch der Finne trägt aktuell noch eine Gridstrafe aus Abu Dhabi 2024 mit sich. Dort wurde er für eine Kollision mit Kevin Magnussen bestraft. Eigentlich müsste Bottas bei seinem nächsten Rennen fünf Startplätze nach hinten versetzt werden.

Eine Regeländerung der FIA könnte diese Strafe jedoch aufheben. Am 30. Juli 2025 beschloss der Motorsport-Weltrat WMSC eine Anpassung des entsprechenden Artikels im Formel-1-Reglement. Nun verlieren Gridstrafen ihre Gültigkeit, wenn der betroffene Fahrer innerhalb von zwölf Monaten nach der Strafe kein Rennen bestreitet.

Neue Regulierungen für die Formel 1 2026

Da Bottas 2025 wohl kein Rennen fahren wird, würde seine Strafe zum Jahresende verfallen. Damit könnte er mit einem „weißen Blatt Papier“ in die Saison 2026 starten. Auch seine drei Strafpunkte für die Kollision werden dann nicht mehr relevant sein. Sollte Bottas jedoch 2025 doch antreten, müsste er die Strafe absitzen.

Die Regeländerung betrifft auch andere Fahrer. Ferrari-Junior Robert Schwarzman erhielt 2022 als Sauber-Freitagsfahrer eine Gridstrafe, die noch immer offen ist. Die Änderung sorgt dafür, dass diese 2026 nicht mehr gültig wäre. Schwarzman könnte bei einem Formel-1-Debüt frei von dieser Altlast starten.

Bottas-Comeback rückt näher

Jenson Button, der 2017 eine Strafe in Monaco kassierte, fällt nicht unter die neue Regelung. Die damaligen Kommissare beschränkten die Strafe sein nächstes Rennen in der Königsklasse. Viele glaubten jedoch fälschlicherweise, die Startplatzversetzung gelte bis heute. Andere betroffene Fahrer könnten ebenfalls von den neuen Regelungen profitieren.

Die FIA sorgt dafür, dass „Altlasten“ aus der Vergangenheit in der Formel 1 nicht ewig mitschwingen. Bottas und mögliche Rückkehrer starten in der neuen Saison damit unbelastet. Dadurch könnte sich ein Comeback von einstigen Piloten für Teams wie Cadillac oder Alpine leichter gestalten.

