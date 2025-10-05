Das Aufrüsten geht weiter! Cadillac holt nächsten Ex-Formel-1-Piloten an Board

Ab der kommenden Saison wird es erstmals in der Geschichte der Formel 1 elf Teams geben. Seit einigen Monaten steht fest, dass mit Cadillac ein weiterer US-amerikanischer Rennstall in die Königsklasse einsteigen wird.

Cadillac bereitet sich derweil den Einstieg in die Formel 1 für 2026 intensiv vor und arbeitet dabei mit erfahrenen Fahrern und Simulatortests. Pietro Fittipaldi, ehemaliger Haas-Pilot, unterstützt das US-Team als Simulatorfahrer. „In den letzten Monaten haben wir gemeinsam an der Entwicklung des Teamautos für 2026 gearbeitet,“ schrieb Fittipaldi.

Ex-Formel-1-Pilot Fittipaldi unterstützt Cadillac

Der 29-Jährige sieht es als Privileg, Teil von Cadillacs Projekt zu sein. „Es ist ein Privileg, meine Erfahrung in ein Projekt dieser Größenordnung einbringen zu dürfen und Teil einer so ikonischen Marke wie Cadillac zu sein,“ erklärte Fittipaldi. Der frühere Haas-Pilot kennt die Formel 1 gut und hat 2020 Romain Grosjean bei zwei Rennen ersetzt.

++ Nach dickem Rückschlag für McLaren! Kommt es jetzt zum großen Formel-1-Hammer? ++

Cadillac möchte sich mit erfahrenen Fahrern wie Valtteri Bottas und Sergio Pérez optimal auf die Formel 1 vorbereiten. „Die Verpflichtung von zwei sehr erfahrenen Rennfahrern wie Bottas und Checo ist ein klares Zeichen unserer Absichten,“ betonte Teammanager Graeme Lowdon. Beide Fahrer sollen beim Teambuilding helfen und ihre Kenntnisse einbringen.

Cadillac setzt auf Erfahrung

Laut Lowdon verfügen Bottas und Perez über „Führungsqualitäten, ihr Feedback, ihr im Rennsport geschulter Instinkt und natürlich ihre Schnelligkeit“. Diese Eigenschaften seien für den Einstieg in die Formel 1 von unschätzbarem Wert. Neben den Stammpiloten fungiert Colton Herta als Ersatzfahrer, während Simon Pagenaud, Charlie Eastwood und Fittipaldi ebenfalls Simulatorarbeit leisten.

Weitere News:

Cadillacs Strategie setzt auf Routine, gepaart mit technischer Planung. Das Team kombiniert Fahrer mit umfassender Königsklassen-Erfahrung und eine sorgfältige Vorbereitung auf 2026. Mit diesem Ansatz will der F1-Neulinge langfristigen Erfolg sichern und in der Königsklasse des Motorsports ein starkes Debüt geben.