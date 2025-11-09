Karriere-Highlight wird zum Albtraum! Formel-1-Drama im Hülkenberg-Team

Er fährt eine tolle Rookie-Saison, gehört zu den besten Youngster in der Formel 1 und hat schon so manch starkes Rennen gefahren: Gabriel Bortoleto ist zweifelsfrei in der Königsklasse des Motorsports angekommen. Der Teamkollegen von Nico Hülkenberg hat sich für höhere Aufgaben und weitere Jahre in der Formel 1 bewiesen.

Sein großes Highlight dieser Rookie-Saison sollte das Heimrennen in Sao Paulo werden. Dort wollte der Brasilianer vor den eigenen Fans das nächste tolle Rennen zeigen. Doch seine Heim-Premiere entwickelte sich für den Formel-1-Youngster zum Desaster.

Formel 1: Frühes Bortoleto-Aus bei Heim-Grand-Prix

Schon der Samstag verlief für Bortoleto alles andere als gut. In Q1 musste er früh die Segel streichen, konnte also keine gute Ausgangslage für das Rennen am Sonntag schaffen. Doch im Rennen kam es noch schlimmer: Nach nur wenigen Kurven war der Große Preis von Brasilien für den Brasilianer beendet.

Kurz nach dem Start räumte ihn Aston-Martin-Pilot Lance Stroll von hinten ab. Bortoleto crashte in die Mauer und machte sich so seinen Boliden kaputt. Das Rennen war beendet, das Safety-Car kam raus und Bortoleto musste früh die Segel streichen.

Mit leerem Gesicht und großer Enttäuschung musste er zurück ins Fahrerlager, während seine Konkurrenten noch auf der Strecke unterwegs waren. Und das ausgerechnet bei seinem allersten Heim-GP in der Formel 1! Was ein Pech.

Blick schon auf das kommende Jahr?

Seine Familie und Freunde waren in der Sauber-Box versammelt, um Bortoleto anzufeuern. Auch ihnen war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, nachdem der Sauber-Pilot frühzeitig aus seinem Auto steigen musste. Das hatten sich alle Beteiligten ganz anders vorgestellt.

Sein Teamkollege fuhr auf Platz neun – gemischte Gefühle bei Sauber also. Die einzige Hoffnung für Bortoleto an diesem Formel-1-Wochenende wird wohl sein, dass er im kommenden Jahr zurückkehren darf. Schon jetzt dürfte er sich dort ein besseres Ergebnis wünschen.