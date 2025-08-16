Traut er sich das wirklich? Formel-1-Boss bringt krasse Revolution ins Spiel!

Die Formel 1 hat seit 2021 das Sprintformat eingeführt, um den Rennkalender spannender zu gestalten. Anfangs testeten die Veranstalter das Format mit drei Sprintrennen in Silverstone, Monza und Interlagos.

Die Ergebnisse des Sprint-Qualifyings und des Sprintrennens hatten direkten Einfluss auf das Hauptrennen. Punkte wurden zunächst nur an die Top Drei vergeben.

Änderungen im Sprintformat der Formel 1

Im Jahr 2023 änderte sich das Sprintformat erheblich. Das traditionelle Qualifying bestimmte nun die Startaufstellung für den Sonntag, während es eigene Sprint-Sessions gab. Die Punktevergabe wurde angepasst: Der Sieger erhielt jetzt acht Punkte. Die Formel 1 erhöhte die Anzahl der Sprintrennen auf sechs. Laut Stefano Domenicali gibt es Interesse, das Format weiter auszubauen.

Domenicali bringt zudem Sprintrennen mit umgekehrter Startaufstellung ins Spiel, wie sie in Formelserien wie Formel 2 oder Formel 3 üblich sind. „Ist das die richtige Formel, mit der Möglichkeit einer umgekehrten Startaufstellung?“ fragte Domenicali im Podcast „The Race“. Solche Überlegungen will die Formel 1 künftig ernsthaft mit Fahrern, Teams und der FIA diskutieren.

Zukunftsperspektive für Sprintrennen

Domenicali betont, dass der aktuelle Ablauf der Sprintwochenenden gut funktioniert. Dennoch sieht er Potenzial für Optimierungen. „Können wir das bei mehr Rennen anwenden?“, so seine Frage.

Angesichts des Interesses der Streckenveranstalter könnten die Sprintrennen der Formel 1 in Zukunft noch häufiger im Rennkalender erscheinen und zusätzliche Spannung für die Fans der Rennserie erzeugen.

