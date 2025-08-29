Formel-1-Team auf dem Vormarsch? Jetzt packt ein Weltmeister aus

Aston Martin plant große Veränderungen in der Formel 1. Doch Lance Stroll und Fernando Alonso müssen sich gedulden: Adrian Newey, der Designguru, arbeitet schon jetzt nur an Aston Martins 2026er-Áuto.

Anfang des Jahres wechselte er zu Aston Martin und sorgte damit für eine der wichtigsten Personalverändrungen dieses Jahres in der Formel 1. Zwar gab Newey zum diesjährigen Auto nur Hinweise, widmet sich aber hochkonzentriert den neuen Regeln.

Neweys Einfluss auf Formel-1-Strategie

Stroll beschreibt Newey als leidenschaftlich und visionär. Bei einem ersten Einblick beeindruckte ihn, wie intensiv Newey an den 2026er-Regeln arbeitet. „Allein, dass er in einem neuen Umfeld ist… und wie er dort alle mitreißt“, sagt Stroll. Newey bringe frischen Schwung und verbessere die Teamkultur nachhaltig.

Newey fördert gleichzeitig das Lernen innerhalb des Teams. Stroll betont, wie aufmerksam das gesamte Team seinen Ideen und Erklärungen folgt. Jeder Vorschlag wird analysiert und umgesetzt, was Aston Martin insgesamt stärkt. Neweys Ansätze und technische Überlegungen seien von immenser Bedeutung. Das Team wächst durch diese Zusammenarbeit.

Visionen für Aston Martins Erfolg

Alonso hebt hervor, dass Newey jede Idee präzise begründet. „Er erklärt immer, warum er denkt, dass dies eine gute Lösung ist“, betont der Spanier. Diese Erklärungen umfassen Themen wie Kurveneinfahrten, Topspeed oder Reifenverhalten. Alonso beeindruckt, wie Newey Fahrerperspektiven vorhersieht und zwischen Qualifying und Rennen unterscheidet.

Beide Fahrer unterstreichen, wie wertvoll Newey für Aston Martin und die Formel 1 ist. Dank seiner Expertise nimmt das Team eine klare Zielrichtung ein. „Er ist sehr lehrreich“, lobt Alonso. Aston Martins Formel-1-Zukunft scheint mit Adrian Newey vielversprechend, da sein Enthusiasmus das Team auf ein neues Level hebt.

