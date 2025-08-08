Überraschende Kehrtwende? Formel-1-Team wirft Plan wohl über den Haufen

Der junge Formel-1-Fahrer Franco Colapinto steht seit Wochen in der Kritik. In acht Rennen schaffte er keine Punkte und hatte mehrere Unfälle. Zuletzt fiel der Argentinier beim Pirelli-Reifentest negativ auf. Gegen seinen Teamkollegen Pierre Gasly hatte Colapinto bislang keine Chance. Ein Rauswurf schien daher unvermeidlich.

Laut „Planet F1“ entschied Alpine jedoch, Colapinto bis zum Saisonende fahren zu lassen. Gerüchte über einen sofortigen Austausch mit Valtteri Bottas seien unbegründet. Stattdessen wolle der Rennstall dem 22-Jährigen die Möglichkeit geben, in den verbleibenden zehn Formel-1-Rennen zu überzeugen und sein Können unter Beweis zu stellen.

Alpine macht wohl doch mit Colapinto weiter

Auch über die aktuelle Saison hinaus könnte Colapinto eine Zukunft bei Alpine haben. Voraussetzungen dafür sind jedoch deutlich bessere Leistungen. Aktuell kämpft er meist am Ende des Feldes, während Gasly in drei der letzten sechs Formel-1-Rennen Punkte erzielte und das Team nach vorne gebracht hat.

++ Muss McLaren plötzlich zittern? In der Formel 1 bahnt sich ein Hammer an ++

Die Saison verlief für Alpine bisher enttäuschend. Nach dem Großen Preis von Miami beförderte das Team Colapinto, um ihm eine Chance in der Formel 1 zu geben. Damals ersetzte der Argentinier Jack Doohan, der ebenfalls keine Punkte holte und durch viele Fehler negativ auffiel.

Alpine vertraut weiter auf Colapinto

Hinter Colapintos Beförderung steht Flavio Briatore, Alpines Teamchef, der ihn vor Saisonbeginn als Reservefahrer ins Team holte. Colapinto genießt weiter Briatores Vertrauen, obwohl seine aktuelle Bilanz in der Formel 1 einen Platz in der Startaufstellung bislang nicht rechtfertigt. Alpine plant bereits für die Saison 2026 und hofft, dass der Argentinier sich steigert.

Weitere News:

So hat er in 2025 noch weitere Chancen, sich zu bewähren udn zu beweisen, um auch 2026 in der Königsklasse des Motorsports fahren zu dürfen. Fakt ist: Er wird seine Leistungen nach oben schrauben müssen, um weiterhin im Grid zu bleiben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.