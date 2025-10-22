Alpine-Entscheidung offiziell: Formel-1-Team verkündet Fahrerwechsel

Der Formel-1-Rennstall Alpine sorgt wenige Tage vor dem Großen Preis von Mexiko (Sonntag, 26. Oktober, 21 Uhr) für eine Überraschung im Fahreraufgebot. Pierre Gasly wird sein Cockpit im ersten Freien Training räumen und es für den Reservefahrer Paul Aron freigeben. Der Este soll den A525 steuern und wertvolle Erfahrung sammeln.

Der 21-jährige Aron gehört seit 2023 zur Alpine-Akademie. Zuvor war er über Jahre Teil des Mercedes-Förderprogramms. Ende Juni wurde Aron für zwei Trainingseinheiten an Sauber verliehen, wo er sein Können im Rahmen der Formel-1-Rennen in Großbritannien und Ungarn unter Beweis stellte. Nun darf er erneut zeigen, dass er bereit ist für den nächsten Karrieresprung.

Formel 1: Reservefahrer Aron im Rampenlicht

Aron hat sich bereits in der Königsklasse erfolgreich gezeigt. Laut den FIA-Statuten müssen Formel-1-Teams ihren Nachwuchsfahrern bei vier Trainingseinheiten pro Saison Entwicklungszeit gewähren. Sauber setzte in den vergangenen Jahren dafür Theo Pourchaire ein, der inzwischen nicht mehr für die Schweizer Akademie fährt.

Im September konnte Aron bei einem Training in Monza glänzen, als er anstelle von Franco Colapinto ins Cockpit stieg. Nun scheint er sogar Chancen auf eine Beförderung zum Stammpiloten bei Alpine zu haben. Teamchef Flavio Briatore erklärte: „Es entscheidet sich zwischen Franco und Paul.“ Beide Piloten sind die aktuellen Optionen des Teams.

++ Formel 1: Cadillac-Paukenschlag offiziell! US-Rennstall setzt alles auf eine Karte ++

Franco Colapinto, ein weiterer Reservefahrer bei Alpine, war erst zu Saisonbeginn von Williams zu den Franzosen gewechselt. Dort übernahm er den Platz von Jack Doohan, der inzwischen keine Rolle mehr in Briatores Planungen spielt. Briatore betonte zudem, dass andere Fahrer für den Teamchef keine ernsthaften Alternativen darstellen.

Alle warten auf Alpine-Entscheidung

Die Entscheidung über die Fahrerpaarung für 2025 bleibt spannend. Im Fahrerlager wird spekuliert, ob Paul Aron oder Franco Colapinto den begehrten Stammplatz bei Alpine erhalten. „Ich sehe keine anderen Möglichkeiten,“ bekräftigte Briatore vor wenigen Wochen. Für Aron zählt die Leistung im Mexiko-Training daher umso mehr.

Weitere News:

Paul Aron hat bereits bewiesen, dass er das Zeug für die Formel 1 hat. Mit einer konstanten und soliden Leistung könnte er den entscheidenden Schritt zur Beförderung schaffen. Während der Kampf um das zweite Cockpit weitergeht, bleibt Alpine ein heißes Gesprächsthema – mit einem möglichen neuen Gesicht im Starterfeld ab nächster Saison.