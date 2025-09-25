Karriereende in der Formel 1? Fernando Alonso überrascht mit Prognose

Fernando Alonso tritt 2025 in seiner 22. Formel-1-Saison wieder für Aston Martin an. Zwar gilt sein aktueller Vertrag bis Ende 2026, doch wie es danach weitergeht, ist unklar. Interessanterweise widerspricht Alonso der Annahme, er werde nur weitermachen, wenn Aston Martin konkurrenzfähig bleibt.

Vielmehr sagt er im Rennstall-internen Interview: „Falls wir konkurrenzfähig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich aufhöre.“ Für ihn könnte ein erfolgreicher Abschluss der perfekte Zeitpunkt sein, seine Formel-1-Karriere zu beenden.

Karriereende in der Formel 1 abwägen

Sollte Aston Martin jedoch schwächer abschneiden, will Alonso seine Chancen nicht ungenutzt lassen. „Falls wir nicht konkurrenzfähig sind, dann wird es für mich sehr schwer werden aufzugeben, ohne es noch einmal zu versuchen“, erklärt er. Eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft in der Formel 1 will er jedoch erst im kommenden Jahr treffen. Diese hängt auch davon ab, welchen Beitrag man von ihm erwartet.

Alonso betont, dass er inzwischen nicht mehr im Fokus stehen möchte. „Es geht nicht mehr um mich. Ich muss nicht weiterhin Rennen fahren. Ich bin nur hier, um Aston Martin dabei zu helfen, Weltmeister zu werden.“ Trotzdem wünscht sich Alonso, noch einen außergewöhnlichen Moment am Steuer zu erleben. Der Wechsel zu Aston Martin 2023 brachte zwar mehrere Podiumsplätze, aber keinen Rennsieg.

Aston Martins Projekt mit Honda

Der Rennstall ist aktuell Siebter in der Konstrukteurs-Wertung. Aston Martin hat sich frühzeitig auf die nächste Formel-1-Saison vorbereitet, da man ab 2026 mit Honda als Werksteam arbeitet. Neuzugänge wie der renommierte Techniker Adrian Newey sollen das Projekt stärken.

Alonso zeigt sich dank der Investitionen optimistisch: „Es ist mehr oder weniger garantiert, dass Aston Martin um die Formel-1-WM kämpfen und diese gewinnen wird.“ Doch er weiß auch, dass der Erfolg Zeit benötigt.

