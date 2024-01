Formel 1: Paukenschlag um deutsche Hoffnung! Jetzt ist es offiziell

Geht es wieder aufwärts? Seit einigen Jahren ist die Formel 1 in Deutschland auf dem absteigenden Ast. Kein Grand Prix mehr, nur noch ein Fahrer in der Startaufstellung, kaum Nachwuchs – die einstigen Erfolge von Michael Schumacher und Sebastian Vettel verblassen immer mehr.

Die Fans in Deutschland sehnen sich nach einem Hoffnungsschimmer. Diesen gibt es nun zwar nicht direkt in der Formel 1, aber in einer Begleitserie. Eine deutsche Fahrerin tritt einem F1-Team bei.

Formel 1: Deutsche wechselt zu Sauber

2023 stellten die Verantwortlichen der Motorsport-Königsklasse die F1-Academy als neue Begleitserie vor. Sie folgtr auf die „W Series“, die 2023 aufgrund von finanziellen Problemen eingestellt werden musste. In der Premieren-Saison war auch Carrie Schreiner aus dem Saarland dabei.

Damals fuhr Schreiner für das Team ART Grand Prix, konnte sogar in den Niederlanden ein Rennen gewinnen. Jetzt der nächste Schritt: Ein Formel-1-Team hat die Deutsche unter Vertrag genommen. Ab sofort ist sie Teil der Nachwuchsförderung von Sauber.

„Ich bin stolz darauf“

„Ich bin stolz darauf, dieses Team und die Sauber Academy dieses Jahr in der F1 Academy zu vertreten“, erklärte Schreiner in der offiziellen Mitteilung. 2024 geht sie im Wagen von Campos Racing an den Start.

Ihr Ziel sei es, zu gewinnen und „dabei die Fahne des Teams hochzuhalten und gleichzeitig mehr Bewusstsein für Frauen im Motorsport zu schaffen“, erklärte Schreiner weiter. Bei Sauber hofft sie, von den Strukturen und dem Wissen aus mehr als 30 Jahren Formel 1 zu profitieren.

Formel 1: Sprung nach oben?

Damit hat Deutschland eine weitere Hoffnungsträgerin abseits der ganz großen Rennserie. Mit Sophia Flörsch gibt es eine weitere Fahrerin mit großen Ambitionen. Anders als Schreiner tritt Flörsch allerdings in der F3 im Duell gegen ihre männlichen Nachwuchskollegen an.

Dort kämpft auch Oliver Goethe darum, sich zu beweisen und es noch weiter nach oben zu schaffen. Mick Schumacher dagegen geht den Umweg über die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Alle haben die Hoffnung, vielleicht eines Tages in einem Formel 1-Auto zu sitzen.