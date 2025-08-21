Formel 1: Nach Cadillac – folgt bald schon der nächste Hammer-Einstieg?

Saad Kassis-Mohamed, ein 24-jähriger Investor aus Kuwait, plant den Einstieg in die Formel 1. Mit seiner Investmentfirma SKM Capital will er das Team SKM Racing aufbauen, das zur Saison 2027 an den Start gehen soll.

Rund 280 Millionen Euro sollen in den ersten drei Jahren investiert werden. Laut Marcine Graham, geschäftsführende Gesellschafterin von SKM Capital, macht die Formel 1 durch ihren vorgegebenen Kostenrahmen und den Ingenieursfokus das Projekt „investierbar“.

Formel 1: Nächster Einstieg?

Das Team hat bereits ein Technikzentrum in Silverstone bezogen, um Teile zu fertigen und Prüfstände zu nutzen. Die Rennabteilung wird in München angesiedelt sein. Zunächst plant SKM mit 210 bis 230 Mitarbeitern, diese Zahl soll bis 2029 auf 320 steigen.

Auch interessant: Formel 1: Nächste spektakuläre Rückkehr? Boss macht Fans große Hoffnungen

Außerdem möchte das Team Partneruniversitäten in England und Deutschland einbinden, um ein Nachwuchsprogramm aufzubauen. „Wir stellen nicht mehr Leute ein, als wir wirklich brauchen, bevor unsere Basis steht“, sagt Geschäftsführerin Elena Richter.

Neben Richter ergänzen drei weitere Führungskräfte das Team: Marco Bianchi übernimmt den technischen Bereich, Aisha Khan kümmert sich um die Performance, und Tobias Meier verantwortet die Finanzen. Die leitenden Personen verfügen über umfassende Formel-1- und Motorsport-Erfahrung. Aktuell laufen „fortgeschrittene Gespräche“ mit zwei Motorherstellern über Lieferverträge und technologische Kooperationen.

Ehrgeiziger Fahrplan in Richtung F1-Debüt

SKM plant, nicht alle Komponenten selbst zu fertigen, sondern durch externe Zulieferungen Zeit zu gewinnen. Marco Bianchi betont: „Wir brauchen verlässliche Antriebe, eine korrelierende Technik und eine strenge Unternehmensführung.“

Das Team will bis Anfang 2026 seine Bewerbungsunterlagen bei der FIA einreichen. Im dritten Quartal 2026 sollen das erste Chassis und die Systemchecks bereitstehen.

Mehr Nachrichten für dich:

Obwohl der Einstieg in die Formel 1 Hürden birgt, wie das Beispiel Andretti/Cadillac zeigt, bleibt SKM Racing zuversichtlich. Mit einer strategischen Planung und innovativen Ansätzen strebt das junge Team das Ziel an, 2027 offiziell in der Königsklasse des Motorsports zu debütieren.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.