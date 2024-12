Formel 1: Legende verkündet Krebs-Schock – „Sehr dunkle Tage“

Er ist eine Motorsport-Legende und hat die Formel 1 maßgeblich geprägt. Damals hat er Michael Schumacher gefördert und zum Weltmeister gemacht. Jahrelang gehörte er sogar zu den engsten Vertrauten der Familie. Viele Fans werden sicherlich wissen, um welche Ikone es geht: Eddie Jordan.

Der ehemalige Formel-1-Teamchef hat jetzt eine traurige Nachricht verkündet. Seit Anfang des Jahres hat er Krebs. Mittlerweile ist er aber auf dem Weg der Besserung.

Formel 1: Eddie Jordan hat Krebs

„Im März und April wurde bei mir Prostata- und Blasenkrebs festgestellt. Und dann hat der Krebs in die Wirbelsäule und das Becken gestreut, er war also ziemlich aggressiv“, erzählt Eddie Jordan in der neuen Folge seines Podcast „Forumla for Success“. Der 76-Jährige hatte dabei auch einen ehemaligen Formel-1-Fahrer zu Gast: David Coulthard, der genauso wie die Fans geschockt war.

Jordan erklärte dann auch, dass er inzwischen auf dem Weg der Besserung sei: „Wir machen weiter. Aber ja, es gab einige sehr dunkle Tage. Doch wir haben es da rausgeschafft.“

Der Rennsport-Experte erzählt in seinem Podcast außerdem, welches Vorbild ihn dazu inspiriert hatte, die traurige Diagnose zu verkünden: Bahnrad-Legende Chris Hoy, der ebenfalls im Oktober mit seiner Krebsdiagnose an die Öffentlichkeit gegangen ist. Er hat Prostatakrebs im Endstadium. Seinen Ärzten zufolge hat Hoy nur noch wenige Jahre zu leben. „Es ist ähnlich wie bei mir, aber er ist ein deutlich jüngerer Mann“, so Jordan, der dann an seine Zuhörer appelliert, zur Vorsorge zu gehen.

„Schiebt so etwas nicht auf die lange Bank“

„Ich hoffe, alle hören nun gut zu – schiebt so etwas nicht auf die lange Bank, sondern lasst euch testen! Es gibt so viel Hilfe da draußen, um euer Leben zu verlängern. Seid nicht dumm! Seid nicht scheu! Ein solcher Test hat nichts mit Scham zu tun, sondern damit, dass ihr gut zu eurem Körper seid“, sagt die Formel-1-Legende.

Jordan gelangen vor über 30 Jahren große Erfolge mit seinem Rennstall. Damals nahm er Michael Schumacher in seinem Team auf, der zahlreiche Rennsiege und Weltmeisterschaften feierte. Heute gilt Jordan als eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Geschichte und sorgt mit seinen provokanten Äußerungen immer wieder für Aufregung.