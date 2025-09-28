Wechsel-Hammer perfekt! Fahrer verlässt die Formel 1

Nur zehn Cockpits, kaum Chancen auf Einsätze: Für viele Nachwuchsfahrer ist es schwer, in der Formel 1 Fuß zu fassen. Sie werden zwar als Ersatzpiloten verpflichtet, stehen die Chancen auf Rennen eher schlecht. Daher suchen die meisten schnell das Weite.

Um sich den Traum von der Formel 1 aber noch zu wahren, versuchen es viele Fahrer in anderen Rennserien. Diesen Schritt wagt jetzt auch Felipe Drugovich, der in der Königsklasse vergeblich auf einen Einsatz hoffte. Dafür geht er nun in der Formel E an den Start.

Keine Chance mehr in der Formel 1: Drugovich wechselt

Es ist schwer, einen Sitz in der Formel 1 zu bekommen. Das muss sich auch Felipe Drugovich eingestehen, der vergeblich darauf wartete, endlich irgendwo unterzukommen. Als Ersatzfahrer für Aston Martin war es ohnehin schwierig, sich zu präsentieren. Lediglich in einigen Trainingseinheiten bekam er dafür die Möglichkeit. Mehr war nicht drin.

Daher schaute sich der Brasilianer um, in welcher Rennserie er an den Start gehen könnte. Und er wurde fündig. Drugovich wird in der Formel-E-Weltmeisterschaft fahren. Andretti Global hat den 23-Jährigen unter Vertrag genommen. Gemeinsam mit Ex-Champion Jake Dennis wird er das Team des einstigen Formel-1-Fahrers Michael Andretti präsentieren.

„Ich freue mich sehr, bekannt geben zu dürfen, dass ich Teil von Andretti Formula E werde, und bin schon sehr gespannt auf die Zukunft“, sagt Drugovich. „Mein Team und ich stehen seit meinem Formel-2-Titelgewinn in Kontakt mit Andretti. Daher ist es großartig, dass wir all die Zeit in Verbindung geblieben sind und nun endlich die Gelegenheit haben, zusammenzuarbeiten.“

Formel-E-Wechsel von Drugovich perfekt

2022 holte sich Drugovich den Titel in der Formel 2, bekam aber kein Cockpit in der Formel 1. Er wurde stattdessen Test- und Ersatzfahrer von Aston Martin. Daneben nahm er bereits 2023 und 2024 bei den Rookie-Testfahrten der Formel E für Maserati teil, bevor er beim Berlin E-Prix 2025 bei Mahindra als Ersatz für Nyck de Vries sein Formel-E-Debüt gab.

„Es ist viel zu lange her, dass ich Rennen gefahren bin“, so Drugovich. „Daher bin ich unglaublich motiviert, wieder auf die Rennstrecke zurückzukehren. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich in jeder Session an den Start gehen werde und nicht nur als Ersatzfahrer fungiere, wie ich es in den letzten Jahren getan habe. Ich bin der gesamten Andretti Global Organisation sehr dankbar, dass sie an mein Potenzial glaubt und mich so unterstützt. Ein besonderer Dank geht auch an Roger Griffiths, der mich kontaktiert und dies ermöglicht hat. Ich bin konzentriert, motiviert und freue mich auf die Zukunft, und ich weiß, dass Andretti mir alle Mittel zur Verfügung stellt, um erfolgreich zu sein. Ich bin zuversichtlich, dass dieses neue Kapitel gemeinsam ein Unvergessliches werden wird.“

Drugovich wird am 6. Dezember für das neue Team fahren – und es wird direkt ein Heimrennen sein. Der Auftakt der zwölften Formel-E-Saison findet nämlich in Sao Paulo statt. Zuvor stehen noch vom 27. bis 30. Oktober die Vorsaison-Testfahrten in Valencia an.