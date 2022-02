Formel 1 – „Drive to Survive“, Staffel 4: So lange müssen Fans noch auf die neuen Folgen bei Netflix warten

Die Serie „Drive to Survive“ ist ein echter Hit geworden. Seit 2018 begleitet ein Netflix-Team die Formel 1.

Gespannt warten die Fans der Formel 1 jetzt auf die neuste Staffel. Wann erscheint die vierte Staffel von „Drive to Survive“ auf Netflix?

Formel 1: Wann erscheint die vierte Staffel der Netflix-Serie „Drive to Survive“?

Die vierte Staffel von „Drive to Survive“ hat Netflix bereits bestätigt. Unklar ist allerdings, wann die Formel 1-Serie erscheint. Dazu hat der Streamingdienst bislang noch keine Informationen veröffentlicht.

In der Regel erscheint die neue Staffel rund eine Woche vor dem Saisonstart. Im Vorjahr war es der 19. März – zehn Tage vor dem ersten Rennen in Bahrain.

Formel 1 | Endstand Fahrerwertung 2021:

Max Verstappen, 395,5 Punkte Lewis Hamilton, 387,5 Punkte Valtteri Bottas, 226 Punkte Sergio Perez, 190 Punkte Carlos Sainz, 164,5 Punkte

2022 findet der erste Grand Prix am 20. März in Bahrain statt. Man kann also mit einer Veröffentlichung in der Woche vom 07. bis zum 13. März rechnen.

F1: Drive To Survive Staffel 4 kommt 2022! 🤩🏁🏎 pic.twitter.com/ZT4WCaXYpJ — netflixde (@NetflixDE) August 26, 2021

Der bekannte Formel 1-Journalist Luis Manuel Lopez berichtet, dass die neue Staffel zwischen dem 09. und 11. März veröffentlicht wird. Die Formel 1-Fans müssen also noch etwas warten.

Formel 1: Netflix-Serie „Drive to Survive“ ein echter Hit

Seit 2018 wird die Formel 1 von Netflix begleitet. Innerhalb weniger Jahre wurde die Serie zum echten Hit. Gerade in den USA ist das Interesse an der Königsklasse des Motorsports durch die Serie gestiegen.

Die Formel 1-Fans warten gespannt auf die neue Staffel „Drive to Survive“. Foto: imago images/NurPhoto

In diesem Jahr dürften die Fans besonders gespannt sein. Die Saison 2021 lieferte zahlreiche Highlights und vor allem einen extrem spannenden Titelkampf mit einem hochdramatischen Ende.

Inwieweit Weltmeister Max Verstappen aber in der Serie auftaucht, ist noch unklar. Der Red-Bull-Pilot boykottiert die Netflix-Serie. Hier mehr dazu!