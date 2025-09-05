Formel-1-Boss mit irren Aussagen! Kommt es zur Hammer-Revolution?

Der Formel 1 geht es derzeit gut. Das Rennen um die WM-Krone ist spannend, dazu ist das Fan-Interesse – auch bedingt durch die starke Vermarktung in den sozialen Medien – so groß wie noch nie.

Trotz dessen überlegen die Bosse der Formel 1, die Königsklasse des Motorsports weiter zu verändern. Nun sorgt eine heftige Überlegung für Aufsehen. Kommt es zu einer Hammer-Revolution auf der Strecke?

Kürzere Formel-1-Rennen geplant?

Der durchschnittliche Grand Prix dauert in der Formel 1 etwa eineinhalb Stunden. Darin eingerechnet sind allerdings keine Safety-Car-Phasen oder Unterbrechungen durch extreme Wetterbedingungen. Ein Rennen kann also gerne auch mal länger als 90 Minuten gehen. Für F1-Boss Stefano Domenicali keine optimale Situation, schließlich werden zahlreiche Zuschauer vor allem durch kurze Highlight-Clips angelockt.

Aufgrund dessen denkt der Italiener nun darüber nach, die Formel-1-Rennen zu verkürzen: „Da ist die Frage der Rennlänge: Wir glauben, dass sie für jüngere Zuschauer ein bisschen zu lang ist. Wir sehen auf vielen unserer Kanäle, dass Highlight-Ausschnitte sehr beliebt sind – vielleicht ist das für diejenigen von uns, die mit dem vollen Format aufgewachsen sind, in Ordnung, aber ein großer Teil des Publikums möchte nur die Schlüsselmomente sehen.“

„Nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen“

Die für die Formel 1 aktuell prächtige Situation sei für die Domenicali zudem kein Grund, keine weiteren Veränderungen an der Rennserie vorzunehmen: „Die Dinge laufen heute sehr gut, aber genau deshalb sollten wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen; wir müssen über den nächsten Schritt nach vorne nachdenken.“

Auf die Formel 1 könnten in Zukunft also gravierende Veränderungen zukommen. Wann diese Pläne realisiert werden könnten, ließ Domenicali allerdings nicht durchblicken.