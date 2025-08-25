Formel-1-Boss lässt deutsche Fans aufspringen – „Deutschland gehört zur F1“

Viele deutsche Fans haben eine große Hoffnung: Schon bald die Königsklasse des Motorsports wieder in Deutschland zu sehen. Seit 2020 ist der Hockenheimring keine offizielle Formel-1-Strecke mehr. Der Nürburgring ist sogar seit 2013 keine feste Strecke mehr im Rennkalender.

Dabei gehören die Strecken zu den legendärsten Orten der Formel 1. Eine lange Historie und unzählige Legenden prägten den Nürburgring und den Hockenheimring. Daher hat der Formel-1-Boss auch einen klaren Wunsch und Vorstellungen für die Zukunft.

Deutschland ein langjähriger Teil der Formel 1

24 Rennstrecken sind Teil der Weltmeisterschaft 2025. Deutschland hat dabei keinen Platz mehr – obwohl der Nürburgring und der Hockenheimring jahrzehntelang legendäre Formel-1-Strecken waren. 2019 war die Formel 1 letztmals am Hockenheimring zu Gast. Auf Anfrage unserer Redaktion unterstrich der Betreiber der Rennstrecke die wirtschaftlichen Hürden, um wieder Teil der Formel 1 zu sein.

Der Nürburgring schied ebenfalls, allen voran aus wirtschaftlichen Gründen, aus – man ging 2013 insolvent. Doch heutzutage sieht es anders aus. 2024 teilte man dem „SWR“ mit: „Wir sind jederzeit gewappnet, die Formel 1 auszurichten. Wir haben die modernsten Standards.“

Rückkehr schon bald möglich?

Formel-1-Boss Stefano Domenicali hat eine klare Meinung zu einer möglichen Königsklassen-Rückkehr nach Deutschland: „Deutschland ist Deutschland und gehört damit zur Formel 1. Wenn also jemand ernsthaftes Interesse hat, wird er einen Weg finden, mich zu kontaktieren“, sagte er gegenüber der „Bild“.

Die Türen für eine Rückkehr sind somit so weit offen wie vielleicht noch nie. Der Hockenheimring bestätigte unserer Redaktion zumindest, dass man „mit dem Einstieg einer neuen Investorengruppe den Standort Hockenheimring weiterzuentwickeln“ versuche. Der Nürburgring, der zwischenzeitlich 2020 im Corona-Jahr sogar noch einmal einsprang, zeigt sich eigenen Aussagen zufolge finanziell stabil. Ist eine Rückkehr dahingehend schon sehr bald möglich?