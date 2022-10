Formel 1: Traurige Gewissheit – deutsche Fans müssen jetzt ganz stark sein

Die Hoffnungen waren klein, dennoch herrscht jetzt große Enttäuschung. Auch 2023 gibt es in der Formel 1 kein Rennen in Deutschland.

Im Rennkalender des nächsten Jahres, den die Formel 1 nun präsentiert hat, sucht man Hockenheim und Nürburgring wie schon in den letzten Jahren vergeblich. Wird es irgendwann eine Rückkehr geben? Das ist völlig unklar.

Formel 1: Kein Deutschland-Comeback im nächsten Jahr

Eine ganz große Hoffnung auf das Comeback hatte wohl kaum jemand. Doch da die bekanntlich zuletzt stirbt, war stets ein Funke geblieben – bis jetzt.

Mit der offiziellen Verkündung des Rennkalenders für 2023 ist es amtlich: Es wird wieder keinen Großen Preis von Deutschland geben.

Auch 2023 macht die Formel 1 nicht Halt in Deutschland. Foto: IMAGO/Nordphoto

Dabei gaben die Aussagen von Stefano Domenicali zeitweise Grund für Optimismus. „Das würde ich lieben. Wir arbeiten daran, ob wir eine Lösung finden können. Es gibt viele, viele Nachfragen momentan, das ist beeindruckend“, sagte der F1-Boss.

F1-Boss Domenicali: „Es fehlt am Willen“

Nun sagte er im „Spiegel“ jedoch ernüchtert: „Ich sehe in Deutschland keinen Repräsentanten, der sich mit uns an einen Tisch setzt und einen konstruktiven Vorschlag macht. Es fehlt am Willen.“

Seit es die Formel 1 gibt, gab es auch Rennen in Deutschland. Von 1951 bis 2020 waren Hockenheimring oder Nürburgring fast ausnahmslos im Kalender – jahrelang sogar beide. Seither ist Schluss.

2020 war schon kein Deutschland-GP mehr geplant. In der Pandemie sprang der Nürburgring als „Großer Preis der Eifel“ ein. 2021 und in der aktuellen Saison sucht man die Bundesrepublik vergeblich unter den Austragungsorten. Und das wird vorerst auch so bleiben.

Auch kein deutscher Fahrer im nächsten Jahr?

Und wie sieht es mit deutschen Fahrern aus? Da herrscht für 2023 noch große Ungewissheit. Sebastian Vettel hat sein Karriereende bereits verkündet, Mick Schumachers Hoffnungen auf ein Cockpit sinken immer weiter.